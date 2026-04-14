"Я думав, що вона смілива": Трамп різко розкритикував Джорджію Мелоні

Президент США Дональд Трамп розкритикував італійську прем'єрку Джорджію Мелоні, яка перед тим заявила, що слова американського лідера про Папу Римського є неприйнятними.

Прем'єр-міністрерці Італії дісталося від глави Білого дому не тільки через її слова про понтифіка, але й через позицію щодо участі в операції США на Близькому Сході. Про це 14 квітня повідомляє Corriere della Sera.

Дональд Трамп замість журналістів взявся ставити питання про дії Джорджії Мелоні.

"Вам подобається, що ваша прем'єр-міністр нічого не робить для того, щоб отримати нафту? Людям це подобається? Я не можу собі цього уявити. Я вражений нею. Я думав, що вона смілива, але помилявся", — запитав президент США і сам відповів на своє питання під час телефонного інтерв'ю.

За його словами, Італія вважає, що США мають робити їх роботу на Близькому Сході.

Відео дня

"Вона просто каже, що Італія не хоче брати участь. Хоча Італія отримує нафту саме звідти, хоча Америка дуже важлива для Італії. Вона не вважає, що Італія повинна брати участь… Америка повинна зробити цю роботу за неї", — заявив Трамп.

Також Дональд Трамп зізнався, що не говорив про ситуацію на Близькому Сході безпосередньо з Мелоні.

"Тому що вона не хоче допомагати нам у питаннях НАТО, не хоче допомагати нам позбутися ядерної зброї. Вона дуже відрізняється від того, що я собі уявляв", — сказав Дональд Трамп.

За його словами, Іран підірвав би Італію за дві хвилини, якби мав таку можливість. Так він відповів на критику прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, яка назвала неприйнятними нападки президента США на Папу Римського Лева XIV.

"Це вона неприйнятна, тому що їй байдуже, чи є в Ірану ядерна зброя. Тегеран підірвав би Італію за дві хвилини, якби мав таку можливість", — сказав глава Білого дому.

Нагадаємо, що 31 березня Італія відмовила Сполученим Штатам у доступі на базу Сігонелла на Сицилії, де мали приземлитися кілька американських бомбардувальників, перш ніж вирушити на Близький Схід.

Рішення ухвалив міністр оборони Гвідо Крозето після дзвінка начальника Генерального штабу італійської оборони Лучано Портолано. Той повідомив, що план польоту кількох американських бомбардувальників передбачав посадку в Сігонеллі і подальший виліт на Близький Схід. Однак ніхто не запитував дозволу і не консультувався з італійським військовим керівництвом.

Також Папа Лев заявив, що він "не боїться" адміністрації Трампа і продовжить виступати проти війни після того, як президент США виступив із незвичною і різкою критикою його позиції щодо іранського конфлікту.