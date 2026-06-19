"Умоляла меня": Трамп грубо оскорбил Мелони, в Италии отреагировали

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил запланированный визит в США.

Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп в комментарии итальянскому телеканалу La7 заявил, что премьер-министр Джорджия Мелони "умоляла" его сфотографироваться с ней во время саммита G7, и он согласился только потому, что "ему было ее жаль".

"Серьезные и оскорбительные высказывания президента Трампа в адрес премьер-министра Джорджии Мелони оскорбляют всю Италию. По этой причине я принял решение отменить свой визит в Соединенные Штаты, запланированный на 21 и 22 июня", — написал он в Х.

Как сообщает ANSA, в ходе мероприятия в МИД в Риме 19 июня Таяни добавил:

"Никому не позволено оскорблять Италию так, как это сделали США".

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Джорджа Мелони уже записала видеообращение с реакцией на слова Трампа. Премьер-министр заявила, что утверждение Трампа было сфабриковано, подчеркнув, что она никогда не попрошайничает, как и Италия.

По ее словам, она была "ошеломлена" словами главы Белого дома.

"Я не понимаю, почему президент Соединенных Штатов так ведет себя со своими союзниками. Могу лишь сказать, что жаль, что он не проявляет такой же решимости по отношению к врагам Запада, к врагам Соединенных Штатов, к лидерам, с которыми он, напротив, гораздо более сговорчив", — подчеркнула она.

Незадолго до этого, в конце саммита G7 в Эвиане 17 июня, Мелони говорила об "очень позитивной атмосфере" и "отсутствии трений" между Трампом и другими присутствующими мировыми лидерами.

Мелони позиционирует себя как мост между Европой и администрацией Трампа, но их отношения обострились во время войны на Ближнем Востоке. Американский лидер обрушился на главу итальянского правительства после того, как она защитила Папу Льва XIV от резкой критики президента США антивоенных взглядов понтифика.

Мелони осудила высказывания Трампа как "неприемлемые".

"Я в шоке от нее. Я думал, у нее есть смелость, но я ошибался", — сказал тогда президент США в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Он обвинил Мелони в неспособности помочь Соединенным Штатам в НАТО и пригрозил вывести американские войска из Италии, заявив, что Рим "не оказал нам никакой помощи" в войне с Ираном.

Напомним, в апреле российский пропагандист Владимир Соловьев тоже разразился оскорблениями в адрес Мелони. Премьер-министр Италии ответила на хамство журналиста.