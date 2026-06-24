Путин заговорил о мире после серии ударов по РФ: совпадение или сигнал

Путин говорит о мире, Лавров ждёт план Трампа, а Ушаков готов к диалогу с ЕС. За один день Кремль выдал сразу несколько сигналов о готовности к переговорам. Но эксперты считают, что это скорее приглашение к столу, чем реальный план. Что на самом деле стоит за заявлениями Путина и когда возможен реальный прогресс — в материале Фокуса.

Новое заявление Путина о мире прозвучало днём 23 июня во время выступления перед членами правительства. Глава Кремля заявил, что может возобновить мирные переговоры, опираясь сразу на несколько предыдущих форматов: стамбульские договоренности 2022 года, собственные условия, озвученные на заседании МИД РФ в 2024 году, итоги переговоров в Анкоридже летом 2025 года, а также нынешние "реалии на земле", сложившиеся к 2026 году.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии росСМИ завил, что получили первоначальный мирный план Трампа, но еще не имеют обновленной версии. По словам Лаврова, получив первоначальный план по неофициальным каналам в РФ ждут новый вариант — результат согласования США, Украины и ЕС. Глава российского МИД заверил, что Кремль готов "обсуждать конкретные формулировки". Кроме того, чиновник упомянул о переговорах Трампа и Путина и заявил, что ситуация изменится, если из плана будут исключены договоренности саммита на Аляске.

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А помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил СМИ, что Россия готова к диалогу с Европейским союзом.

Как отметили эксперты, из этого следует, что Москва сигнализирует о готовности к диалогу, чтобы снять с себя ответственность за продолжение войны, но одновременно ставит свои условия. В целом эти заявления можно считать первыми сигналами о возможности возвращения к переговорному процессу, но не в ближайшее время.

Сигналы о мирном треке есть, реальных результатов — нет

По мнению кандидата политических наук, эксперта-международника Станислава Желиховского, эти сигналы не случайны. В России увидели, что США постепенно могут переключиться с ближневосточного направления на российско-украинское, именно к решению вопроса в контексте прекращения активных боевых действий. Сейчас есть очень интересные сигналы, которые отправляет Вашингтон. Эти сигналы явно не такие, которые могут обнадёживать Кремль, учитывая, что даже администрация Трампа якобы поощряет Украину продолжать действовать так, как она действует сейчас — усилением ударов по территории России.

"И вот здесь мы подходим ко второй причине, почему россияне начали говорить о мире, о переговорах. Я думаю, это связано с тем, что Украина усилила своё давление, и Путин пытается найти возможность как-то изменить ситуацию. Он понимает, что если он не пойдёт на переговоры так, как это должно быть, то последствия будут катастрофическими для России", — говорит Фокусу политолог.

Крым фактически оказался в изоляции, а восстановление его нормального функционирования осложняется постоянными украинскими ударами. Всё чаще атаки затрагивают не только полуостров, но и территорию самой России — от Москвы до отдалённых регионов. Путин понимает, что затягивание войны грозит Москве всё большими потерями: Украина наращивает производство дронов, развивает ракетные программы и расширяет собственные оборонные возможности. Если Киеву удастся наладить лицензионное производство систем уровня Patriot, это серьёзно изменит баланс сил, снизит эффективность российских массированных ударов и укрепит возможности Украины как в тылу, так и на фронте.

"Я считаю, что в этом направлении надо двигаться, и нас поддерживают партнёры. Мы видели обнадёживающие саммиты, которые состоялись в последнее время, — и в формате G7, и заседание Рамштайна. Также мы ожидаем саммит НАТО в Анкаре и встречу в формате коалиции желающих — это должно состояться в июле. Я думаю, мы можем ожидать позитивных сигналов, потому что когда наши партнёры видят, что мы действуем более эффективно, более технологично, это значит, что мы действительно наращиваем свои способности и можем дожать Москву", — отмечает политолог.

В Кремле понимают: Украина наращивает технологии, Россия несёт всё большие потери. Переход на талоны на топливо — тревожный сигнал даже для страны-экспортёра нефти. Граждане и элиты начинают задавать вопросы. Олигархи теряют прибыль от уничтоженных нефтебаз, а экономика держится на военных рельсах. Рано или поздно это приведёт к тому, что Россия не сможет финансировать войну.

"Путин понимает, что он может ещё несколько месяцев воевать. Я не исключаю, что он хочет пройти выборную кампанию в России в сентябре. Он не может сейчас как-то кардинально менять ситуацию, а уже после — возможно осенью всё-таки согласится на переговоры, хотя я не исключаю, что это может произойти и раньше", — подчеркнул Желиховский.

Но переговоры с Россией сейчас, как считает политолог, не принесут реального результата. После выборов Путин будет выбирать: либо имитировать диалог, либо объявить мобилизацию. Но мобилизация не изменит ситуацию — наши технологии уничтожают живую силу и логистику противника. Сколько бы войск он не бросал, это лишь создаст напряжение внутри России и приведёт к взрыву.

Стамбульские договорённости не подходят, а вот Минские — вполне

Стамбульские договорённости, на которые ссылается Путин, для Украины неприемлемы. Они предусматривали ограничения численности армии, отказ от части территорий Донбасса и другие серьёзные уступки. По словам Станислава Желиховского, единственным пунктом, который теоретически мог бы стать предметом обсуждения, остаётся вопрос членства Украины в НАТО — и то в зависимости от военно-политической ситуации. Кроме того, в переговорах в Стамбуле не участвовали США, без которых сегодня сложно представить любые реальные договорённости о завершении войны.

"Тогда переговоры шли через посредников, в том числе Турцию. Сейчас ключевую роль играют США, и Россия уже признаёт этот формат. При этом Вашингтон не был и не будет нейтральной стороной, поскольку поддерживает Украину. Рассчитывать, что Путин сам захочет завершить войну, не стоит — давление через санкции и ограничения нужно усиливать. В Кремле понимают, что пространство для манёвра сужается, поэтому рано или поздно Путину придётся вернуться к реальным переговорам", — считает эксперт.

Как считает политолог Сергей Ягодзинский, упоминание Стамбульских договорённостей сегодня — это скорее сигнал о готовности к переговорам, чем реальное предложение.

"Ещё весной представители Кремля сами говорили, что Стамбульские договорённости уже не могут быть основой переговоров, поскольку изменилась расстановка сил. Поэтому возникает вопрос: почему Путин снова к ним возвращается? Скорее всего, речь идёт не о конкретном плане, а о приглашении сесть за стол переговоров. Это политический сигнал, а не переговорный инструмент", — отметил Фокусу эксперт.

По мнению политолога, Путин понимает, что Украина не согласится на полный пакет Стамбульских договорённостей. Если Киев отказался от них весной 2022 года, когда его позиции были значительно слабее, то сейчас вероятность такого сценария ещё ниже.

"Можно обсуждать вопрос вступления в НАТО, но ключевые требования Москвы касались сокращения армии и вооружений. На это Украина не пойдёт ни при каких обстоятельствах. Наоборот, страна наращивает собственный оборонный потенциал и развивает новые виды вооружений. Поэтому слова Путина я воспринимаю не как реальный план урегулирования, а скорее как приглашение к началу переговорного процесса", — отмечает Ягодзинский.

Эксперт не исключает, что со временем Кремль может смягчить свои требования и вернуться к обсуждению других переговорных форматов. По его мнению, более серьёзным сигналом готовности Москвы к компромиссам станет апелляция не к Стамбулу, а к Минским соглашениям.

"Если Путин начнёт говорить о Минске, это уже будет признаком готовности к более предметному разговору. Стамбульские договорённости в их первоначальном виде для Украины неприемлемы. Если же Москва продолжает настаивать именно на них без каких-либо изменений, то это скорее политическая декларация, чем реальная переговорная позиция", — считает политолог.

Ключевой вопрос — увидим ли мы движение к миру и как скоро. По словам Станислава Желиховского, важный фактор — ноябрьские выборы в Конгресс США. Если демократы получат контроль, Америка может пересмотреть свою роль в войне, и Путин лишится возможности влиять на процесс. Украина же продолжит наносить удары по России.

"Путину выгоднее договориться до выборов в США — это позволило бы зафиксировать перемирие и дать РФ время на восстановление. Но даже в этом случае риск новой агрессии сохранится, и Украине нужно быть готовой. В этом году переговорный трек может активизироваться, но реальных договорённостей может и не быть. Возможно, нас ждёт ещё одна сложная зима, но Украина к ней готова", — считает политолог.

Напомним, 23 июня Путин принял участие в торжествах в военных учебных заведениях, где проходил выпуск будущих офицеров ВС РФ. Сначала он рассказал молодым россиянам историю о том, как "Украина восемь лет бомбила Донбасс", что "Россию спровоцировали на вторжение" и что он не будет вести мирные переговоры с Зеленским. После этого чиновник провел онлайн-заседание из бункера и кардинально изменил свою позицию. В частности, Путин заявил, что может пойти на мирные переговоры, но на основе "Стамбульских договоренностей". Кроме того, следует обязательно учесть позицию Кремля, озвученную в 2024 году на заседании МИД РФ и в 2025 году во время" встречи в Анкоридже" с президентом США Дональдом Трампом.

А в марте этого года пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "стамбульские договоренности", достигнутые на переговорах по войне в 2022 году, уже не соответствуют нынешней ситуации.