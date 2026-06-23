Возможное потепление отношений: Россия заявила о готовности к диалогу с ЕС

Россия готова к диалогу с Европейским союзом. Об этом 23 июня заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как сообщило российское государственное агентство "РИА-Новости", отвечая на вопрос журналистов о готовности Москвы к диалогу с ЕС, Ушаков кратко ответил: "Готовы".

Кроме того, Ушаков заявил, что Европейский Союз ранее пытался установить контакт с Россией. По его словам, со стороны Брюсселя предпринимались соответствующие попытки.

"Конечно, были некоторые попытки", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов о попытках ЕС связаться с Москвой.

Ушаков не привёл дополнительных подробностей о возможных контактах между сторонами или формате диалога.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский после заседания в формате "Рамштайн" и саммита Совета "Украина–ЕС" в Брюсселе предупредил о возможном усилении российских ракетных и дронных атак. Он также призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и пользоваться укрытиями.

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В свою очередь депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев после очередной атаки беспилотников на Москву заявил, что Россия должна наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины. В частности, он упомянул мосты, туннели и железнодорожные станции.

Напомним, в июне председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны-члены ЕС одобрили открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы. По её словам, межправительственная конференция по вопросу начала переговоров о вступлении должна была состояться 15 июня.

Фон дер Ляйен отметила, что первый кластер касается фундаментальных вопросов, в частности верховенства права, демократических институтов и основных ценностей Европейского Союза. Она также назвала расширение ЕС стратегическим выбором, который будет способствовать укреплению мира, безопасности и благосостояния на континенте.