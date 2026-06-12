ЕС открывает переговоры о вступлении Украины: согласились все страны-члены

Европейский Союз официально начнет переговоры о вступлении Украины и Молдовы 15 июня.

Об этом в Х сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув, что все государства-члены согласились открыть первый кластер.

"На первой межправительственной конференции в понедельник мы откроем блок, посвященный фундаментальным вопросам; основу процесса вступления. Он охватывает основные ценности и принципы, на которых построен ЕС, от верховенства права до сильных демократических институтов. Это признание решимости, мужества и упорного труда, проявленных обеими странами в продвижении реформ, даже перед лицом огромных вызовов. И сигнал о том, что предложение ЕС о мире, стабильности и возможностях не имеет себе равных", — говорится в сообщении.

Відео дня

Она подчеркнула, что расширение ЕС — это "стратегический выбор".

"Сближая наши страны, мы укрепляем мир, безопасность и процветание на всем континенте. В мире, отмеченном растущей неопределенностью, более крупный Европейский Союз отвечает нашим общим интересам. Расширение остается одной из величайших историй успеха ЕС и нашей лучшей инвестицией в наше общее будущее", — подчеркнула Урсула фон дер Ляен.

В свою очередь лидер польской ультраправой партии "Конфедерация", которая занимает антиукраинскую поддержку, вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак в начале июня призвал блокировать вступление Украины в ЕС. Так он отреагировал на решение присвоить украинскому подразделению Сил специальных операций ВСУ наименование "Героев УПА".

Напомним, в Брюсселе назвали два важных условия для вступления Украины в ЕС.