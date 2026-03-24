В Брюсселе назвали два важных условия для вступления Украины в ЕС

Еврокомиссар по вопросам расширения Европейского союза Марта Кос заявила что без мира и реформ вступление Украины в блок невозможно.

По ее словам, вступление нашей страны до 2027 года невозможно. Такое заявление еврокомиссар сделала в разговоре с журналистами издания Politico.

Кос подчеркнула, что Украина является ключевым партнером ЕС в области инноваций, обороны и других стратегических секторов, которые могут помочь повысить глобальную конкурентоспособность блока. Но, по ее словам, надежды Киева на вступление в ЕС в следующем году не оправдаются.

"Все в этой комнате знают, что невозможно, чтобы Украина стала членом ЕС 1 января 2027 года", — сказала она.

Кос в очередной раз повторила, что для получения членства в ЕС Украина должна выполнить два ключевых условия — достичь мира и провести реформы.

Відео дня

"Сначала нужен мир — это важно — потом надо провести реформы. Инвесторы придут, как вы знаете, в Украину только тогда, когда они смогут зарабатывать деньги и когда их инвестиции будут в безопасности", — добавила еврокомиссар.

Напомним, что украинский президент Зеленский требует от Запада четких сроков вступления Украины в ЕС. Зеленский также отметил, что процесс интеграции не должен растягиваться на десятилетия и предложил установить ориентиром для вступления 2027 год. Соответствующее заявление он сделал в интервью Financial Times 24 февраля.

Также заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква ответил, согласится ли Украина на облегченное членство. Он отметил, что Украина уже получала предложение относительно эрзац-кандидатского статуса (вероятно, речь идет о предложении Эмманюэля Макрона, который в 2022 году предлагал создать отдельную организацию для стран, которые не являются членами Евросоюза — ред.) Однако тогда против этого выступил Владимир Зеленский. Следовательно, целью Украины является полноценное вступление в Евросоюз.