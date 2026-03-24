У Брюселі назвали дві важливі умови для вступу України в ЄС

Єврокомісарка з питань розширення Європейського союзу Марта Кос заявила що без миру і реформ вступ України до блоку неможливий.

За її словами, вступ нашої країни до 2027 року є неможливий. Таку заяву єврокомісарка зробила у розмові з журналістами видання Politico.

Кос наголосила, що Україна є ключовим партнером ЄС в галузі інновацій, оборони та інших стратегічних секторів, які можуть допомогти підвищити глобальну конкурентоспроможність блоку. Але, за її словами, сподівання Києва на вступ до ЄС наступного року не справдяться.

"Усі в цій кімнаті знають, що неможливо, щоб Україна стала членом ЄС 1 січня 2027 року", — сказала вона.

Кос вкотре повторила, що для набуття членства в ЄС Україна має виконати дві ключові умови — досягти миру та провести реформи.

"Спочатку потрібен мир — це важливо — потім треба провести реформи. Інвестори прийдуть, як ви знаєте, в Україну лише тоді, коли вони зможуть заробляти гроші і коли їхні інвестиції будуть у безпеці", — додала єврокомісарка.

Нагадаємо, що український президент Зеленський вимагає від Заходу чітких термінів вступу України до ЄС. Зеленський також наголосив, що процес інтеграції не повинен розтягуватися на десятиліття та запопонував встановити орієнтиром для вступу 2027 рік. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю Financial Times 24 лютого.

Також заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква відповів, чи чи погодиться Україна на полегшене членство. Він зазначив, що Україна вже отримувала пропозицію щодо ерзац-кандидатського статусу. (імовірно, йдеться про пропозицію Емманюеля Макрона, який в 2022 році пропонував створити окрему організацію для країн, які не є членами Євросоюзу — ред.). Однак тоді проти цього виступив Володимир Зеленський. Відтак, ціллю України є повноцінний вступ до Євросоюзу.