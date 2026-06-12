ЄС розпочинає переговори про вступ України: всі країни-члени дали згоду

Європейський Союз офіційно розпочне переговори про вступ України та Молдови 15 червня.

Про це в Х повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, наголосивши, що всі держави-члени погодилися відкрити перший кластер.

"На першій міжурядовій конференції в понеділок ми відкриємо блок, присвячений фундаментальним питанням — основам процесу вступу. Він охоплює основні цінності та принципи, на яких побудовано ЄС, від верховенства права до міцних демократичних інститутів. Це визнання рішучості, мужності та наполегливої праці, проявлених обома країнами у просуванні реформ, навіть перед обличчям величезних викликів. І сигнал про те, що пропозиція ЄС щодо миру, стабільності та можливостей не має собі рівних", — йдеться в повідомленні.

Відео дня

Вона наголосила, що розширення ЄС — це "стратегічний вибір".

"Зближуючи наші країни, ми зміцнюємо мир, безпеку та процвітання на всьому континенті. У світі, що характеризується дедалі більшою невизначеністю, розширений Європейський Союз відповідає нашим спільним інтересам. Розширення залишається однією з найбільших історій успіху ЄС і нашою найкращою інвестицією в наше спільне майбутнє", — підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

У свою чергу лідер польської ультраправої партії "Конфедерація", яка займає антиукраїнську позицію, віце-спікер Сейму Кшиштоф Босак на початку червня закликав заблокувати вступ України до ЄС. Так він відреагував на рішення присвоїти українському підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ назву "Героїв УПА".

Нагадаємо, у Брюсселі назвали дві важливі умови для вступу України до ЄС.