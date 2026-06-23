Можливе потепління відносин: Росія заявила про готовність до діалогу з ЄС

Росія готова до діалогу з Європейським Союзом. Про це 23 червня заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

Як повідомило російське державне агентство “РИА-Новости”, відповідаючи на запитання журналістів про готовність Москви до діалогу з ЄС, Ушаков коротко сказав: “Готові”.

Також Ушаков заявив, що Європейський Союз раніше намагався вийти на контакт із Росією. За його словами, відповідні спроби з боку Брюсселя були.

“Якісь спроби були, звісно”, — сказав представник Кремля, відповідаючи на запитання журналістів про спроби ЄС зв’язатися з Москвою.

Додаткових подробиць щодо можливих контактів між сторонами або формату діалогу Ушаков не навів.

Водночас президент України Володимир Зеленський після засідання у форматі “Рамштайн” і саміту Ради “Україна–ЄС” у Брюсселі попередив про можливе посилення російських ракетних та дронових атак. Він також закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та користуватися укриттями.

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Своєю чергою депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов після чергової атаки безпілотників на Москву заявив, що Росія має завдавати ударів по транспортній інфраструктурі України. Зокрема, він згадав мости, тунелі та залізничні станції.

Нагадаємо, у червні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що всі країни-члени ЄС погодили відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови. За її словами, міжурядова конференція щодо старту переговорів про вступ мала відбутися 15 червня.

Фон дер Ляєн зазначила, що перший кластер стосується фундаментальних питань, зокрема верховенства права, демократичних інститутів та основних цінностей Європейського Союзу. Вона також назвала розширення ЄС стратегічним вибором, який сприятиме зміцненню миру, безпеки та добробуту на континенті.