"Используйте укрытия": Зеленский предупредил о подготовке нового удара РФ по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский после заседания в формате "Рамштайн" и саммита Совета Украина–ЕС в Брюсселе заявил, что Россия может усилить ракетные и дронные удары по Украине. Он призвал граждан пользоваться укрытиями.

Об этом президент сообщил в своем аудиокомментарии журналистам, передает "Главком".

По словам Зеленского, ослабление позиций российского диктатора Владимира Путина не означает уменьшения угрозы для Украины.

Президент также заявил, что Украина де-факто является второй армией НАТО и не уступает второй армии мира.

"Украина сегодня де-факто является второй армией НАТО, не уступающей второй армии мира, и поэтому мы, именно мы, нужны НАТО де-юре", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что все партнеры без исключения признают силу Украины и убеждены, что Путин не стремится к миру. По словам президента, заявления российского лидера о готовности к переговорам не соответствуют действительности.

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Зеленский также предупредил, что ослабление Путина может сделать его ещё более опасным.

"Путин слабеет, теряет силу — и поэтому может усиливать удары по нам, по нашим людям, с помощью ракет и дронов. Пожалуйста, пользуйтесь укрытиями. Я вас очень прошу", — обратился он к украинцам.

Президент пояснил, что Путин боится возвращения своей армии домой без победы, поэтому не заинтересован в завершении войны. По словам Зеленского, целью Кремля по-прежнему является восстановление Советского Союза, а без Украины реализовать этот замысел невозможно.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в ходе саммита G7. По итогам переговоров Трамп заявил, что Россия должна заключить соглашение о прекращении войны. По его словам, встреча с Зеленским прошла "очень хорошо", и стороны планировали продолжить общение.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский признался, что плачет , принимая трудные решения, связанные с человеческими потерями. По словам президента, самым тяжелым является общение с родителями, потерявшими детей.