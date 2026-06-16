"Всегда тяжело": Зеленский рассказал, что плачет, когда отдает некоторые приказы (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистки, которая поинтересовалась, когда он в последний раз плакал и как часто плачет. Глава государства, который пятый год подряд ведет войну с Российской Федерацией, ответил, что плачет, когда принимает решения, касающиеся жизни людей.

По завершении основных раундов встреч на саммите "Большой семерки" G7-2026 Зеленский дал краткое интервью, которое транслировалось на YouTube-канале информационного агентства DRM News. В какой-то момент журналистка задала вопрос о слезах и сама при этом весело смеялась. Президент Украины не разделил это веселье и пояснил, что во время войны приходится принимать сложные решения, которые затрагивают людей, и это может вызывать слезы.

Саммит G7-2026 — ответ Зеленского на вопрос о слезах

Журналистка поинтересовалась у Зеленского, когда он в последний раз плакал. В ответ украинский президент сначала пошутил, что поплачет, как только закончится интервью. После этого он отметил, что реагирует на "разные моменты", когда происходят потери на поле боя и в тылу, поскольку РФ проводит "абсолютно безумные нападения на наших людей". Далее Зеленский сказал, что действительно плачет, когда его решения касаются "матерей и отцов".

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"Это очень тяжело, когда я отдаю приказы. Мне всегда тяжело, когда я отдаю приказы матерям и отцам, потерявшим своих детей. Конечно, в такие моменты мне действительно [тяжело]. Я часто [плачу]", — прозвучало на видео с саммита G7.

Саммит G7-2026 — подробности

Отметим, что Фокус писал о ходе саммита G7-2026, в конце которого прозвучала фраза о слезах из-за трудных решений, принимаемых во время войны. Зеленский прибыл на саммит 15 июня, а уже 16 июня присоединился к другим лидерам, прибывшим во Францию для переговоров по важным мировым проблемам. Незадолго до начала мероприятия СМИ писали, что глава Украины не встретится с президентом США Дональдом Трампом: якобы сначала планировали встречу, а потом её отменили.

Днём 16 июня СМИ высказали предположение, что разговор между Трампом и Зеленским состоялся, и к его организации присоединился президент Франции Эмманюэль Макрон. Позже украинский президент подтвердил эту встречу. В соцсетях главы государства появилась серия фотографий с моментами общения: кроме Трампа и Зеленского присутствовали секретарь СНБО Рустем Умеров и госсекретарь США Марко Рубио. Зеленский лаконично написал, что состоялось "согласование позиций". Между тем ранее глава Белого дома заявил, что после окончания войны в Иране он готов вернуться к войне с РФ. По словам Трампа, он разблокирует Ормузский пролив к ближайшей пятнице, и тогда же станут известны детали соглашения, которое он заключил с Тегераном.

Напоминаем: пока проходил саммит "Большой семерки", Украина нанесла удар по нефтеперерабатывающим заводам РФ в Подмосковье: россияне начали жаловаться на нехватку бензина. Между тем 15 июня ВС РФ обстреляли Киев и попали в Успенский собор.