"Завжди важко": Зеленський сказав, що плаче, коли віддає деякі накази (відео)

Президент України Володимир Зеленський відповів на питання журналістки, яка цікавилась, коли він востаннє плакав та як часто плаче. Глава держави, який п'ятий рік поспіль витримує війну з Російською Федерацією, відповів, що плаче, коли приймає рішення, дотичні до життя людей.

Після завершення основних раундів зустрічей на саміті "Великої сімки" G7-2026 Зеленський дав коротке інтерв'ю, яке транслювалось на YouTube-каналі інформаційного агентства DRM News. У якийсь момент журналістка поставила питання про сльози й сама при цьому весело сміялась. Президент України не розділив ці веселощі та пояснив, що під час війни доводиться приймати складні рішення, які зачіпають людей, і це може викликати сльози.

Саміт G7-2026 — відповідь Зеленського на питання про сльози

Журналістка поцікавилась у Зеленського, коли він востаннє плакав. У відповідь український президент спершу пожартував, що поплаче, як тільки завершиться інтерв'ю. Після цього він зауважив, що реагує на "різні моменти", коли відбуваються втрати на полю бою та в тилу, оскільки РФ проводить "абсолютно божевільні напади на наших людей". Далі Зеленський сказав, що справді плаче, коли його рішення стосуються "матерів та батьків".

Відео дня

"Це дуже важко, коли я віддаю накази. Мені завжди важко, коли я віддаю накази матерям і батькам, які втратили своїх дітей. Звичайно, у такі моменти мені справді [важко]. Я часто [плачу]", — пролунало на відео з G7.

Саміт G7-2026 — деталі

Зазначимо, Фокус писав про перебіг саміту G7-2026, в кінці якого пролунала фраза про сльози через важкі рішення під час війни. Зеленський приїхав на саміт 15 червня, а вже 16 червня долучився до інших лідерів, які прибула у Францію на переговори щодо важливих світових проблем. Незадовго до початку заходу медіа писали, що очільник України не зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом: начебто, спершу планували розмову, а потім її скасували.

Вдень 16 червня медіа припустили, що розмова Трампа та Зеленського відбулась, і до її організації долучився президент Франції Емманюель Макрон. Згодом український президент підтвердив зустріч. У соцмережах глави держави з'явилась серія фото з моментами спілкування: окрім Трампа та Зеленського був присутній секретар РНБО Рустем Умєров та Держсекретар США Марко Рубіо. Зеленський лаконічно написав, що відбулось "узгодження позицій". Тим часом раніше глава Білого дому заявив, що після закінчення війни в Ірані він готовий повернутись до війни РФ. Зі слів Трампа, він розблокує Ормузькому протоку до найближчої п'ятниці й тоді ж стане відомо про деталі угоди, яку він уклав з Тегераном.

Нагадуємо, поки тривав саміт G7, України вдарила по нафтових заводах РФ у Підмосков'ї: росіяни почали скаржитись на нестачу бензину. Тим часом 15 червня ЗС РФ обстріляли Київ та влучили по Успенському собору.