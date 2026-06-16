60% россиян хотят остановить войну: Зеленский встретился с Трампом на G7 и сделал ряд заявлений

Президент Украины также заявил, что обсуждал с лидерами "Большой семерки" некоторые предложения о введении дополнительных санкций против России , в том числе в отношении ее теневого флота.

Будучи принимающей стороной встречи G7, Эмманюэль Макрон пригласил Владимира Зеленского присутствовать на полях мероприятия. Ключевой части миссии было заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа. И это в итоге удалось. Фокус собрал самые важные заявления президента Украины на полях саммита "Большой семерки".

Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились, хоть их беседа не была запланирована изначально. После разговора президент США сообщил, что "Россия должна заключить сделку". Он отметил, что провел "очень хорошую встречу" с Зеленским и что они встретятся снова сегодня позже. Он также заявил, что между Путиным и Зеленским существует "большая неприязнь".

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"Послушайте, России следует заключить сделку. Россия потеряла огромное количество людей, как и Украина. В прошлом месяце они потеряли 35 000 солдат в общей сложности; это в пересчете на месяц. В среднем они потеряли 25 000 человек, в основном солдат, молодых, красивых людей, и это безумие, что там происходит. Но у нас была встреча, и посмотрим… Я разговаривал с президентом Путиным в воскресенье", — сказал Трамп.

Зеленский на вопрос о своих переговорах с президентом США Дональдом Трампом, "с улыбкой" ответил, что рассказал ему "все".

Президент отметил, что Трамп "очень уверен, что они могут помочь нам с ракетами", поскольку он продолжает добиваться для Украины лицензии на производство ракет Patriot на местном уровне и он надеется на положительный ответ.

Также ему нужно, чтобы президент США Дональд Трамп оказал больше давления на Россию, поскольку, по его словам, "Трамп может это сделать".

Владимир Зеленский на G7 – заявления президента Украины

Президент Украины высоко оценил плодотворную дискуссию между странами G7 и Украиной во Франции, поблагодарив коллег-лидеров за уделенное им время сегодня утром и "за убедительные идеи о том, как заставить Россию заключить мир".

"Приоритеты ясны: больше зенитных ракет и лицензий на их производство, пакет мер поддержки в зимний период и усиление давления на Россию. Важно отметить, что США готовы обеспечить поддержку по всем этим направлениям. Крайне важно, чтобы все обсуждаемое было реализовано. Россия должна понять, что война никогда не будет нормализована. Благодарю всех, кто помогает", — сказал Зеленский.

Он также выступил на саммите Reuters Next по видеосвязи и подтвердил, что готов к встрече с Путиным в третьей стране, например, в Швейцарии, Турции, США или одной из стран Ближнего Востока. И, желательно, чтобы встреча состоялась до грядущей зимы.

"Это была ужасная зима для нас, но… конечно, мы не хотим пережить такую ​​же зиму… и Россия должна знать, что у нас была ужасная зима, и у них в этом году тоже будет непростая зима", — пообещал Зеленский, подтвердив, что недавно обсуждал свои предложения с российским олигархом Романом Абрамовичем .

Президенту Украины задали вопрос о скандальном заявлении Трампа, сделанном в прошлом году, о том, что у Украины нет никаких козырей на руках.

На это глава страны сказал, что ситуация на поле боя меняется, и Россия испытывает все больше трудностей на фронте.

Его спросили, готов ли он говорить с Си Цзиньпином, чтобы положить конец войне с Россией, на что Зеленский ответил утвердительно и подчеркнул, что готов к диалогу с любым, кто сможет помочь в прекращении войны в Украине.

Он подтвердил, что лидеры G7 обсудили дальнейшие санкции против России, в том числе в отношении ее теневого флота.

"Мы видим, что цены на нефть падают, и… это хорошо, поскольку Россия не получит дополнительных выгод", — сказал президент Украины.

По его словам, лидеры стран "Большой семерки" сходятся во мнении, что Россия не побеждает и в общем саммит лидеров прошел "очень позитивно" и на нем обсуждали, как подтолкнуть Россию к переговорам.

Он добавил, что все большее число россиян понимают, что они не побеждают и должны закончить войну: "Лучше поздно, чем никогда". Зеленский также подчеркнул, что все лидеры признают, что Россия продолжает атаковать гражданские цели и, похоже, не хочет заканчивать войну.

Про Украину на G7 – о чем говорили мировые лидеры

Все лидеры "Большой семерки" единодушно пришли к выводу, что Россия не выигрывает войну и должна как можно скорее заключить сделку.

Трамп выразил оптимизм по поводу того, что США могут помочь Украине, предоставив больше зенитных ракет.

В рамках "Большой семерки" обсуждались дополнительные санкции против России, в том числе в отношении энергетического сектора, банковской системы и вооруженных сил.

Зеленский также заявил, что многие люди из окружения президента России Владимира Путина подталкивают его к более масштабной мобилизации в РФ.

Министр иностранных дел Германии предположил, что мирные переговоры по Украине могут начаться уже этим летом. Говоря о Путине, он добавил: "Возможно, сейчас он находится на том этапе, когда всерьез рассматривает этот вариант".

Трамп, похоже, намекнул на возможность повторного введения некоторых санкций против российской нефти. Отвечая на вопрос о возможности ужесточения санкций в отношении России, он сказал: "Что ж, скоро мы сможем это сделать, потому что нефть теперь поступает".

Стало известно, что во время встречи с Трампом Зеленский показал американскому лидеру фотографии последствий российского удара в понедельник по Киево-Печерской Лавре. Трамп выразил свое неодобрение, а один из европейских дипломатов отметил, что это был "удачный шаг" со стороны Зеленского.

"60% российского общества хотят остановить войну", — сказал Зеленский.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на саммите G7-2026 заявил, что готов вернуться к вопросу об Украине и мирных переговорах. Заявление прозвучало во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Отметим, что саммит "Большой семерки"-2026 пройдет 15-17 июня во Франции. Помимо лидеров стран с самыми мощными экономиками мира на саммит приглашен ряд высокопоставленных политиков, в том числе президент Украины Владимир Зеленский с котрым Дональд Трамп визначально не планировал встречаться.