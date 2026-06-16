60% росіян хочуть зупинити війну: Зеленський зустрівся з Трампом на саміті G7 і зробив низку заяв

Президент України також заявив, що обговорював із лідерами "Великої сімки" деякі пропозиції щодо введення додаткових санкцій проти Росії, зокрема стосовно її тіньового флоту.

Як господар зустрічі G7, Емманюель Макрон запросив Володимира Зеленського взяти участь у заходах на полях саміту. Ключовою частиною місії було заручитися підтримкою президента США Дональда Трампа. І це в підсумку вдалося. Фокус зібрав найважливіші заяви президента України на полях саміту "Великої сімки".

Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися, хоча їхня розмова спочатку не була запланована. Після розмови президент США повідомив, що "Росія має укласти угоду". Він зазначив, що провів "дуже гарну зустріч" із Зеленським і що вони зустрінуться знову сьогодні пізніше. Він також заявив, що між Путіним і Зеленським існує "велика неприязнь".

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"Послухайте, Росії слід укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, як і Україна. Минулого місяця вони втратили загалом 35 000 солдатів; це у перерахунку на місяць. У середньому вони втратили 25 000 осіб, переважно солдатів, молодих, гарних людей, і те, що там відбувається, — це божевілля. Але у нас була зустріч, і подивимося… Я розмовляв з президентом Путіним у неділю", — сказав Трамп.

Зеленський на запитання про свої переговори з президентом США Дональдом Трампом "з посмішкою" відповів, що розповів йому "все".

Президент зазначив, що Трамп "дуже впевнений, що вони можуть допомогти нам із ракетами", оскільки він продовжує домагатися для України ліцензії на виробництво ракет Patriot на місцевому рівні і сподівається на позитивну відповідь.

Також він хоче, щоб президент США Дональд Трамп чинив більший тиск на Росію, оскільки, за його словами, "Трамп може це зробити".

Володимир Зеленський на саміті G7 — заяви президента України

Президент України високо оцінив плідну дискусію між країнами G7 та Україною у Франції, подякувавши колегам-лідерам за час, який вони йому приділили сьогодні вранці, та "за переконливі ідеї щодо того, як змусити Росію укласти мир".

"Пріоритети чіткі: більше зенітних ракет і ліцензій на їхнє виробництво, пакет заходів підтримки в зимовий період та посилення тиску на Росію. Важливо зазначити, що США готові надати підтримку в усіх цих напрямках. Надзвичайно важливо, щоб усе, про що йдеться, було реалізовано. Росія має зрозуміти, що війна ніколи не буде нормалізована. Дякую всім, хто допомагає", — сказав Зеленський.

Він також виступив на саміті Reuters Next у режимі відеозв’язку та підтвердив, що готовий до зустрічі з Путіним у третій країні, наприклад, у Швейцарії, Туреччині, США або одній із країн Близького Сходу. І, бажано, щоб зустріч відбулася до настання зими.

"Це була жахлива зима для нас, але… звичайно, ми не хочемо пережити таку саму зиму… і Росія має знати, що у нас була жахлива зима, і у них цього року теж буде непроста зима", — пообіцяв Зеленський, підтвердивши, що нещодавно обговорював свої пропозиції з російським олігархом Романом Абрамовичем.

Президенту України поставили запитання щодо скандальної заяви Трампа, зробленої минулого року, про те, що Україна не має жодних козирів у рукаві.

На це глава держави відповів, що ситуація на полі бою змінюється, і Росія зазнає дедалі більших труднощів на фронті.

Його запитали, чи готовий він зустрітися з Сі Цзіньпіном, щоб покласти край війні з Росією, на що Зеленський відповів ствердно та наголосив, що готовий до діалогу з будь-ким, хто зможе допомогти припинити війну в Україні.

Він підтвердив, що лідери G7 обговорили подальші санкції проти Росії, зокрема щодо її тіньового флоту.

"Ми бачимо, що ціни на нафту падають, і… це добре, оскільки Росія не отримає додаткових вигод", — сказав президент України.

За його словами, лідери країн "Великої сімки" сходяться на думці, що Росія не перемагає, і загалом саміт лідерів пройшов "дуже позитивно", а на ньому обговорювали, як спонукати Росію до переговорів.

Він додав, що дедалі більше росіян усвідомлюють, що вони не перемагають і мають закінчити війну: "Краще пізно, ніж ніколи". Зеленський також наголосив, що всі лідери визнають, що Росія продовжує атакувати цивільні об’єкти і, схоже, не хоче закінчувати війну.

Про Україну на саміті G7 — про що говорили світові лідери

Усі лідери "Великої сімки" одностайно дійшли висновку, що Росія не виграє війну і має якнайшвидше укласти угоду.

Трамп висловив оптимізм щодо того, що США можуть допомогти Україні, надавши більше зенітних ракет.

У рамках "Великої сімки" обговорювалися додаткові санкції проти Росії, зокрема щодо енергетичного сектору, банківської системи та збройних сил.

Зеленський також заявив, що багато людей з оточення президента Росії Володимира Путіна підштовхують його до більш масштабної мобілізації в РФ.

Міністр закордонних справ Німеччини припустив, що мирні переговори щодо України можуть розпочатися вже цього літа. Говорячи про Путіна, він додав: "Можливо, зараз він перебуває на тому етапі, коли серйозно розглядає цей варіант".

Трамп, схоже, натякнув на можливість повторного введення деяких санкцій проти російської нафти. Відповідаючи на запитання про можливість посилення санкцій щодо Росії, він сказав: "Що ж, незабаром ми зможемо це зробити, бо нафта тепер надходить".

Стало відомо, що під час зустрічі з Трампом Зеленський показав американському лідеру фотографії наслідків російського удару в понеділок по Києво-Печерській Лаврі. Трамп висловив своє несхвалення, а один із європейських дипломатів зазначив, що це був "вдалий крок" з боку Зеленського.

"60% російського суспільства хочуть зупинити війну", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на саміті G7-2026 заявив, що готовий повернутися до питання про Україну та мирні переговори. Заява пролунала під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зазначимо, що саміт "Великої сімки"-2026 відбудеться 15–17 червня у Франції. Окрім лідерів країн з найпотужнішими економіками світу, на саміт запрошено низку високопоставлених політиків, зокрема президента України Володимира Зеленського, з яким Дональд Трамп категорично не планував зустрічатися.