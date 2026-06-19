"Користуйтесь укриттями": Зеленський попередив про підготовку нового удару РФ по Україні

Президент України Володимир Зеленський після засідання у форматі "Рамштайн" та саміту Ради Україна–ЄС у Брюсселі заявив, що Росія може посилити ракетні та дронові удари по Україні. Він закликав громадян користуватися укриттями.

Про це повідомив президент у своєму аудіокоментарі журналістам, передає “Главком”.

За словами Зеленського, послаблення російського диктатора Володимира Путіна не означає зменшення загрози для України.

Президент також заявив, що Україна де-факто є другою армією НАТО і не поступається другій армії світу.

“Україна сьогодні де-факто друга армія НАТО, яка не уступає другій армії світу, і тому ми, саме ми потрібні НАТО в де-юре”, — сказав Зеленський.

Він наголосив, що всі партнери без винятку визнають силу України та переконані, що Путін не прагне миру. За словами президента, заяви російського лідера про готовність до переговорів не відповідають дійсності.

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Зеленський також попередив, що послаблення Путіна може зробити його ще небезпечнішим.

“Путін стає слабким, слабшає — і тому може посилювати удари по нам, по наших людях ракетами і дронами. Користуйтесь, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу”, — звернувся він до українців.

Президент пояснив, що Путін боїться повернення власної армії додому без перемоги, тому не зацікавлений у завершенні війни. За словами Зеленського, метою Кремля залишається відновлення Радянського Союзу, а без України реалізувати цей задум неможливо.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом під час саміту G7. Після переговорів Трамп заявив, що Росія повинна укласти угоду щодо завершення війни. За його словами, зустріч із Зеленським була “дуже гарною”, а сторони планували продовжити спілкування.

Також президент України Володимир Зеленський зізнався, що плаче під час ухвалення важких рішень, пов’язаних із людськими втратами. За словами президента, найважчими є моменти, коли доводиться спілкуватися з батьками, які втратили дітей.