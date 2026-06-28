Перемовини чи ескалація: Путін боїться втратити Крим і має обирати один з варіантів, — ЗМІ

Стратегія ЗСУ тиснути на Путіна через локдаун Крима змушує очільника Кремля обирати один з двох варіантів. Водночас глава РФ відкладає щоразу цей вибір, а ситуація продовжує стрімко погіршуватися.

Крим має для Путіна має велике значення як стратегічно, так і політично. Тому очільник Кремля постає перед непростим вибором, пише в своїй колонці оглядач і експерт зі Східної Європи Марк Галеотті для The Sunday Times.

На думку експерта, дії Києва побудовані на простій формулі — тиснути на Москву через погрози втратити окупований з 2014 року півострів. Раніше ситуація виглядала категорично інакше, а Крим мав залишитися під фактичним контролем РФ як фактичну ціну за мир для України.

Нині ситуація починає змінюватися: тепер Путіну для зняття блокади доведеться йти на перемовини вже на умовах Києва. Після затвердження президентом Зеленським 40-денної операції СБУ зі здійснення тиску на РФ та схваленням таких дій очільником Міноборони Михайлом Федоровим, Україна вірить в ефективний та оптимістичний сценарій втілити цю задумку.

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Глава РФ має обирати один з двох варіантів через локдаун Криму з боку Сил оборони Фото: Відкриті джерела

Тим часом у Кремлі починає посилюватися песимізм, який розколов еліти Росії на два табори. Перші, як пише Галеотті, вважають за необхідне заморозити конфлікт, утримувати окуповані території та заявити про "перемогу", а потім почати перемовини про мир з можливістю скасування санкцій.

Другий табір — "яструбиний", який у відповідь на тиск закликає до ескалації через мобілізацію та удари по локаціях у Європі, які постачають зброю Києві. Такий план є ризикованим, але прихильники жорсткої лінії не вірять у спроможність України витримати новий наступ.

Та сам Путін поки залишається обережним. Галеотті вказує, що очікуваний у Києві результат на цю ставку може виявитися менш контрольованим, але в стані паніки диктатор РФ схильний до поспішних і непродуманих рішень, де є розвилка з двох варіантів — ескалювати чи йти на мир.

Чинна ситуація, як зауважує автор матеріалу, може привезти до того, що втрата Криму для Путіна буде означати його персональне падіння. І наразі залишається неясним, на який з варіантів кремлівський диктатор піде — обрати перемовини чи підняти ставки ще вище.

Раніше Фокус повідомляв, що Трамп може відмовитись від "домовленостей" з РФ. Під час саміту G7 Трамп у розмовах з лідерами "Великої сімки" відзначив "скепсис" щодо дій очільника Кремля та вважає, що на РФ слід здійснювати тиск.

Згодом стало відомо, що РФ скорегує деякі плани війни. Водночас лідер Росії вчергове заявив, що всі "стратегічні плани" будуть реалізовані на тлі наростання ударів ЗСУ.