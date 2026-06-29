Путин заявил, что ВСУ практически окружены в районе Старого Оскола: это город в Белгородской области (карта)

28 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что подразделения Сил обороны Украины якобы "почти заблокированы" в районе реки Старый Оскол.

Однако выяснилось, что Старый Оскол — это не река, а город в Белгородской области России, расположенный примерно в более чем 100 километрах от границы с Украиной. Такое заявление Путин сделал во время интервью российскому СМИ "Вести".

"На левом берегу реки Старый Оскол нами (подразделениями ВС РФ — ред.) фактически заблокирована разношёрстная группировка противника численностью около 5000 человек. Она прижата к реке. Вот сверху идет 1-я танковая армия российских вооруженных сил и поджимает противника с севера, 3-я мотострелковая дивизия с востока поджимает, а 144-я дивизия с юга.", — заявил российский диктатор.

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Путин уточнил, что до "полного окружения" подразделений осталось примерно два километра.

"И до полного окружения — там всё под огневым контролем находится, но до полного... до окончательного окружения остается где-то около двух километров. Вот эта 144-я дивизия, она и занимается решением этой задачи", — отметил глава Кремля.

Заявление Путина о якобы окружении ВСУ в районе Старого Оскола Фото: Скриншот

Однако, как отметил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, Старый Оскол — это не река, а город в Белгородской области РФ, административный центр Старооскольского городского округа.

"У Путина уже полный маразм. Он заявил, что ВСУ почти окружены в районе Старого Оскола. Этот город расположен в Белгородской области в 100 км от границы", — отметил Стерненко.

Город Старый Оскол на карте Фото: Скрін

Стоит отметить, что реки с таким названием не существует. Зато есть река Оскол, которая протекает через Россию и Харьковскую область, является крупнейшим левым притоком Северского Донца, а также входит в бассейн Дона. Вероятно, Путин имел в виду именно эту реку и говорил о ситуации в Харьковской области Украины, однако каких-либо официальных подтверждений его заявлений нет.

Напомним, что также 28 июня Путин заявлял, что до Сум Вооружённым силам РФ якобы осталось около 10 километров: аналитики DeepState высмеяли его.

Кроме того, в этот день Путин впервые признал наличие топливного кризиса в России: он сообщил, что власти полностью запретили экспорт керосина и бензина.