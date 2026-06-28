Путин впервые признал топливный кризис в РФ: запрещен экспорт бензина и керосина, на очереди — дизтопливо (видео)

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что власти России полностью запретили экспорт керосина и бензина. Также глава России признал наличие топливного кризиса и добавил, что правительство планирует ограничить поставки дизельного топлива за рубеж.

В то же время российский диктатор заявляет, что в РФ высвобождены стратегические запасы топлива. Об этом он заявил в ходе совещания с представителями российского правительства, сообщают пропагандистские СМИ.

По словам Путина, в настоящее время мощности крупнейших НПЗ РФ "используются на полную мощность", а на внутренний рынок РФ поступили ранее накопленные объемы топлива.

"Введён полный запрет на экспорт бензина, обсуждается запрет на экспорт дизельного топлива. На заправках стоят очереди, а нужных марок топлива не всегда в наличии", — сказал глава Кремля.

В то же время российский диктатор признал, что обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Кроме того, Путин поручил принять системные меры по стабилизации топливного рынка РФ.

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Ранее Фокус сообщал о том, как РФ обратилась к Индии с запросом о поставках топлива. Для этого в России предлагают ввести бюджетные субсидии для нефтяных компаний, которые будут закупать бензин за рубежом.

Впоследствии стало известно, что Украина усугубляет топливный кризис в России. Дефицит бензина в оккупированном Крыму, ограничения на продажу топлива и проблемы с бюджетом заставляют экспертов говорить о новом этапе экономического давления на РФ