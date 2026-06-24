Нехватка уже достигла 20 %: Россия срочно спасает топливный рынок за счет импорта из Индии

Российские власти готовятся начать масштабный импорт бензина из Индии, чтобы покрыть дефицит топлива на внутреннем рынке. Для этого в России предлагают ввести бюджетные субсидии для нефтяных компаний, которые будут закупать бензин за рубежом.

Об этом сообщила газета "The Moscow Times".

Издание сообщает, что соответствующие изменения предусмотрены проектом поправок в Налоговый кодекс РФ, направленных на стабилизацию рынка топлива. Субсидии на импортный бензин будут выплачиваться в рамках демпферного механизма, действующего уже восемь лет для сдерживания розничных цен на топливо.

Согласно документу, размер компенсаций за бензин, произведенный за пределами Евразийского экономического союза, будет определяться на основе индикативной цены на индийском рынке и затрат на доставку из портов Индии. Накануне законопроект поддержал комитет Госдумы по бюджету и налогам. По данным источника РБК, его могут принять сразу во втором и третьем чтениях.

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Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морским транспортом, после начала войны против Украины. В июне 2026 года страна увеличила импорт российской нефти до рекордных 2,66 млн баррелей в сутки. Часть этой нефти Индия перерабатывает и экспортирует в виде дизельного топлива, газойля и бензина.

В материале говорится, что индийский бензин примерно на 20 % состоит из спирта. Это вдвое больше, чем допускают действующие российские нормы, в рамках которых в прошлом году доля этанола была повышена до 10 % после серии атак на нефтеперерабатывающие заводы.

В 2026 году удары беспилотников по российским НПЗ достигли рекордных масштабов. В мае были поражены 16 заводов, а в июне — как минимум ещё шесть. Из-за этого объёмы переработки нефти в России сократились до минимума за два десятилетия, а производство бензина упало на 25%.

В настоящее время дефицит бензина в России достигает 20 % внутреннего потребления. Страна уже закупает топливо в Беларуси, однако этих объемов недостаточно: ежедневный дефицит составляет около 25 тысяч тонн бензина.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму с 21 июня ввели ограничения на продажу бензина населению и предприятиям. Топливо на АЗС отпускается только государственным структурам, отвечающим за функционирование критически важной инфраструктуры и безопасность полуострова.

Ранее подконтрольный России глава Севастополя Михаил Развожаев сообщал о перебоях с поставками топлива в город. На этом фоне сеть АЗС "ТЕС" приостановила отпуск бензина водителям по QR-кодам. По его словам, заправляться должны были только автомобили оперативных служб.

В ночь на 21 июня в оккупированном Крыму также сообщалось о массированной атаке беспилотников. Взрывы раздавались в Керчи, Симферополе и Севастополе.

Кроме того, ранее появилась информация о том, что российские военные усилили меры безопасности при перевозке топлива на полуострове. Для сопровождения бензовозов начали привлекать мобильные огневые группы.