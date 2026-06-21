В Крыму запретили продажу топлива населению: АЗС обслуживают только госструктуры

Крымские АЗС прекратили продажу бензина как физическим, так и юридическим лицам. Топливо не отпускают даже по талонам.

С 9 утра воскресенья, 21 июня, автозаправочные станции Крыма прекратили отпускать бензин за наличный и безналичный расчет, а также по талонам всем физическим и юридических лицам. Об этом сообщил глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов.

По словам т.н. "главы Республики Крым", топливо будет отпускаться исключительно государственным структурам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность полуострова.

При этом Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие, пообещав дополнительно информировать о всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке.

Перед этим назначенный Россией "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что поставки топлива в город "задерживаются". Из-за этого был отменен отпуск топлива автомобилистам по QR-кодам на АЗС "ТЭС".

Відео дня

Заправка будет осуществляется только автотранспорта оперативных служб, предупредил Развожаев.

Напомним, в ночь на 21 июня оккупированный Крымский полуостров подвергся массированной атаке беспилотников. Взрывы раздавались в Керчи, Симферополе и Севастополе.

Также Фокус писал, что российские военные усилили охрану топливной логистики на оккупированном полуострове. Бензовозы теперь сопровождают мобильные огневые группы.