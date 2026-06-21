У Криму заборонили продаж пального населенню: АЗС обслуговують лише державні структури

Кримські АЗС припинили продаж бензину як фізичним, так і юридичним особам. Паливо не відпускають навіть за талонами.

З 9-ї ранку неділі, 21 червня, автозаправні станції Криму припинили видачу бензину за готівку та безготівковим розрахунком, а також за талонами всім фізичним та юридичним особам. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов.

За словами так званого "голови Республіки Крим", паливо буде відпускатися виключно державним структурам, що забезпечують життєдіяльність та безпеку півострова.

При цьому Аксьонов закликав мешканців зберігати спокій, пообіцявши додатково інформувати про всі подальші рішення у зв’язку з ситуацією, що склалася на паливному ринку.

Перед цим призначений Росією "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомляв, що постачання палива до міста "затримуються". Через це було скасовано видачу палива автомобілістам за QR-кодами на АЗС "ТЕС".

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Заправка буде здійснюватися лише для автотранспорту оперативних служб, попередив Развожаєв.

Нагадаємо, в ніч на 21 червня окупований Кримський півострів зазнав масованої атаки безпілотників. Вибухи лунали в Керчі, Сімферополі та Севастополі.

Також Фокус повідомляв, що російські військові посилили охорону паливної логістики на окупованому півострові. Бензовози тепер супроводжують мобільні вогневі групи.