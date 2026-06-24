Пального не вистачає вже на 20%: Росія терміново рятує паливний ринок імпортом з Індії

Російська влада готується розпочати масштабний імпорт бензину з Індії, щоб покрити дефіцит пального на внутрішньому ринку. Для цього в Росії пропонують запровадити бюджетні субсидії для нафтових компаній, які закуповуватимуть бензин за кордоном.

Про це повідомили у The Moscow Times.

Видання пише, що відповідні зміни передбачені проєктом поправок до Податкового кодексу РФ, спрямованих на стабілізацію паливного ринку. Субсидії для імпортного бензину виплачуватимуться в межах демпферного механізму, який діє вже вісім років для стримування роздрібних цін на пальне.

Згідно з документом, розмір компенсацій для бензину, виробленого за межами Євразійського економічного союзу, визначатимуть на основі індикативної ціни на індійському ринку та витрат на доставку з портів Індії. Напередодні законопроєкт підтримав комітет Держдуми з бюджету і податків. За даними джерела РБК, його можуть ухвалити одразу в другому та третьому читаннях.

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Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, яку перевозять морем, після початку війни проти України. У червні 2026 року країна збільшила імпорт російської нафти до рекордних 2,66 млн барелів на добу. Частину цієї нафти Індія переробляє та експортує у вигляді дизеля, газойлю і бензину.

У матеріалі йдеться, що індійський бензин приблизно на 20% складається зі спирту. Це вдвічі більше, ніж дозволяють чинні російські норми, які торік підвищили до 10% етанолу після серії атак на нафтопереробні заводи.

У 2026 році удари безпілотників по російських НПЗ досягли рекордних масштабів. У травні були уражені 16 заводів, а в червні — щонайменше ще шість. Через це обсяги переробки нафти в Росії скоротилися до мінімуму за два десятиліття, а виробництво бензину впало на 25%.

Наразі дефіцит бензину в Росії зараз сягає 20% внутрішнього споживання. Країна вже закуповує пальне в Білорусі, однак цих обсягів недостатньо: щоденна нестача становить близько 25 тисяч тонн бензину.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму з 21 червня обмежили продаж бензину для населення та бізнесу. Пальне на АЗС відпускають лише державним структурам, які відповідають за функціонування критичної інфраструктури та безпеку півострова.

Раніше підконтрольний Росії керівник Севастополя Михайло Развожаєв повідомляв про перебої з постачанням пального до міста. На цьому тлі мережа АЗС “ТЕС” призупинила відпуск бензину водіям за QR-кодами. За його словами, заправлятися мали лише автомобілі оперативних служб.

У ніч на 21 червня в окупованому Криму також повідомляли про масовану атаку безпілотників. Вибухи лунали в Керчі, Сімферополі та Севастополі.

Також раніше з'явилася інформація, що російські військові посилили заходи безпеки під час перевезення пального на півострові. Для супроводу бензовозів почали залучати мобільні вогневі групи.