Путін вперше визнав паливну кризу в РФ: заборонено експорт бензину та гасу, на черзі — дизпаливо (відео)

Президент РФ Володимир Путін повідомив, що влада Росії повністю заборонила експорт гасу та бензину. Також глава Росії визнав паливну кризу та додав, що уряд планує обмежити постачання дизпалива закордон.

Водночас російський диктатор говорить, що в РФ звільнені стратегічні запаси палива. Про це він заявив під час наради з російськими представниками уряду, повідомляють пропагандистські ЗМІ.

За словами Путіна, нині потужності найбільших НПЗ РФ "використовуються по максимуму", а на внутрішній ринок РФ поступили раніше накопичені обсяги палива.

"Введена повна заборона на експорт бензину, обговорюється заборона на експорт дизельного палива. Черги на заправках є, і потрібні марки палива не завжди є", — сказав очільник Кремля.

Водночас російський диктатор визнав, що обговорюється можливість повної заборони експорту дизельного палива. Також Путін а також доручив вжити системних заходів для стабілізації паливного ринку РФ.

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Раніше Фокус повідомляв про те, як РФ зробила запит до Індії за пальним. Для цього в Росії пропонують запровадити бюджетні субсидії для нафтових компаній, які закуповуватимуть бензин за кордоном.

Згодом стало відомо, що Україна наближає паливну кризу в Росії. Дефіцит бензину в окупованому Криму, обмеження продажу пального та проблеми з бюджетом змушують експертів говорити про новий етап економічного тиску на РФ