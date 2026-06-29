"Киев предложил ограничить боевые действия четырьмя регионами": Путин рассказал о "контактах" между сторонами

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина и РФ якобы продолжают поддерживать контакты, а Киев выдвинул новые предложения по поводу фронта и дальнобойных ударов.

Путин утверждает, что Украина якобы предложила "ограничить боевые действия четырьмя регионами": Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областями. Об этом российский диктатор заявил 28 июня в интервью журналисту медиа "Вести".

Российская сторона, как подчеркнул Путин, якобы отклонила это предложение. В РФ сочли, что это позволило бы украинским войскам усилить группировку на юго-востоке: перебросить подразделения из Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей на Донбасс.

"Из Киева поступают предложения ограничить боевые действия лишь четырьмя территориями: "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областями. Это позволило бы ВСУ перебросить туда подразделения из других районов и стало бы спасением для Киева в условиях нехватки личного состава. Однако спасение киевского режима в наши планы не входит", — заявил Путин.

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Глава Кремля также заявил, что Киев предлагает прекратить удары вглубь территорий обеих стран.

"Понятно, почему выдвигается это предложение: потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо мощнее, более ощутимы и, прямо скажем, разрушительны", — отметил диктатор.

Стоит отметить, что в Киеве каких-либо официальных подтверждений таких предложений не поступало.

Другие заявления Путина

Кроме того, 28 июня российский диктатор сделал ряд заявлений о ситуации на фронте. В частности, он заявил, что российским войскам якобы осталось 10 километров до города Сумы. Соучредитель проекта DeepState Руслан Микула опроверг эти слова и показал, какова реальная ситуация в Сумской области.

Путин также утверждал, что ВСУ якобы почти окружены в районе Старого Оскола: оказалось, что это город в Белгородской области России.