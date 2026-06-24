Зеленський заявив, що Лукашенко вимкнув ретранслятори: "Це — факт" (аудіо)

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перестали працювати ретранслятори на території Білорусі, які допомагали повітряним ударам "Шахедів" Російської Федерації. Апаратура не працює з 22 червня.

На сьогодні немає інформації, чи Білорусь вимкнула ретранслятори, чи демонтувала, сказав Зеленський у коментарі, який з'явився у Telegram-каналі медіа "Новини Live". Дані про роботу апаратури на білоруській території надійшли від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і також від глави розвідки.

"Дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав Главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі", — заявив глава української держави.

Президент уточнив, що дані про демонтаж уточнюються і що він за цим "уважно слідкує" та отримує щоденні доповіді.

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"Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють", — чути на короткому аудіозаписі.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поки не коментував заяву Зеленського. На офіційних ресурсах Мінська — публікації про нараду з очільником Гомельської області, який турбувався питаннями безпеки через ультиматум України щодо ретрансляторів. У відповідь Лукашенка запевнив, що "не потрібно хвилюватись та турбуватись" і що Білорусь має "усе необхідне для захисту від агресора".

Кремль поки не відреагував на заяву Києва про ретранслятори, хоч 22 червня написали, що Лукашенко приїде радитись з Путіним до дедлайну ультиматуму (до п'ятниці 26 червня).

Ультиматум Зеленського — деталі

Зазначимо, 19 червня Зеленський оголосив ультиматум Білорусі щодо ретрансляторів у Гомельській та Брестській областях, які допомагають "Шахедам" атакувати північні області України. Глава держави заявив, що працюють чотири комплекси й що він мав неформальні контакти з Мінськом, вимагаючи, щоб припинилось сприяння російським ударам.

За добу до ультиматуму з'явилось інтерв'ю Лукашенка медіа "Аль-Арабія". Серед іншого, самопроголошений президент перепросив Зеленського і при цьому назвав "молодою, недосвідченою, невійськовою людиною", яка керує країною в умовах війни.

Нагадуємо, 24 червня білоруські медіа повідомили, що останній випадок руху "Шахедів" вздовж білоруського кордону зафіксували 21 червня: Фокус зібрав дані, коли РФ почала використовувати цей маршрут. Тим часом у травні командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що має список з 500 цілей на території Білорусі й що "тримає його на олівці".