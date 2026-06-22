У Кремлі відповіли на ультиматум Зеленського Білорусі: підрив ретрансляторів та Лукашенко

Речник Кремля Дмитро Пєсков висловився щодо ультиматуму, який Білорусь отримала від України через роботу ретрансляторів під час атак "Шахедів" по північних українських областях. При цьому в Україні розповіли про інші непублічні звернення до лідера Білорусі Олександра Лукашенка, а ретранслятори вже раз таємно підривались.

Російський диктатор Володимир Путін незабаром зустрінеться з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та поговорить щодо українського ультиматуму, сказав Пєсков під час брифінгу росЗМІ. Серед тез, опублікованих у Telegram-каналі росЗМІ ТАСС, є скарги на неприпустимість втручання у рішення сусідніх держави й запевнення, що Білорусь сама впорається з проблемою.

Пєсков заявив, що ультиматум Зеленського є "агресивним" і що не припустимо втручатись у життя інших держав. Після цього пролунав анонс зустрічі Путіна та Лукашенка і фраза про те, що Мінськ "сам здатен забезпечити свій суверенітет".

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Під час брифінгу Пєсков зачепив інші теми, які турбують росіян. Одна з них — це перерізання логістики ТОТ Криму. Зі слів речника Кремля, Україна діє "по варварськи", б'ючи по бензовозах, які везуть пальне на окупований півострів та для ЗС РФ. Посадовець запевнив, що "робота ведеться".

Ультиматум Зеленського — Пєсков про Білорусь, 22 червня Фото: Скриншот

Ультиматум Зеленського — деталі

Виступ Пєскова відбувся 22 червня, через три дні після ультиматуму Зеленського, який вимагав у Лукашенка демонтувати ретранслятори ЗС РФ. Водночас в анонімному Telegram-каналі представника Сил оборони "Миколаївського Ванька" з'явився допис щодо ретрансляторів, про які ідеться в ультиматумі. У дописі вказано, що Україна уже вживала власні непублічні заходи та знешкоджувала російську техніку, яка відповідає за наведення "Шахедів" по цілях у Рівненській. Волинській та Житомирській областях. "Ваньок" написав, що обладнання вже один раз "зносилось по тихому": деталі спецоперації не розкривались. Крім того, є орієнтовна оцінка військових спроможностей Білорусі. З'ясувалось, що на території цієї держави залишились кілька інструкторів ЗС РФ, а решту російських військ майже повністю вивели.

Ультиматум Зеленського — "Ваньок" про ретранслятори в Білорусі, 22 червня Фото: Скриншот

Сили оборони офіційно не підтверджували перший непублічний удар по техніці РФ у Білорусі.

21 червня Зеленський ще раз висловився щодо ультиматуму. В інтерв'ю з ТСН президент сказав, що він звертався до Лукашенка непублічно, реакції не було, тому сьогодні він публічно говорить про ретранслятори та вимагає їх демонтувати.

"Якщо він не зніме, ми знімемо, і це відбудеться за тиждень. Або вони, або ми", — пролунало під час інтерв'ю.

Зазначимо, ультиматум Зеленського до Лукашенка був озвучений 19 червня. Глава української держави попередив, що Білорусь повинна демонтувати ретранслятори, які допомагають "Шахедам" РФ атакувати північ області. Після цього аналогічні повідомлення пролунали 20 червня: у вечірньому зверненні Зеленський сказав, що Україна знає про чотири ретранслятори, і також про пальне з білоруських НПЗ, продаж якого у РФ зріс у 13 разів, і про підприємства ВПК, які виготовляють компоненти для російської зброї. Заява пролунала у перший день терміну ультиматуму, який завершується у п'ятницю 26 червня. Зауважимо, особистої реакції Лукашенка поки не було.

Нагадуємо, 16 червня Лукашенко під час інтерв'ю арабському каналу сказав слова вибачення Зеленському та заявив про втягування у війну. Перед цим з'явилась заява командира СБС Роберта Бровді, який повідомив про те, скільки стратегічних військових об'єктів Білорусі тримає на прицілі.