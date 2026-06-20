"Знаємо про кожен завод": Зеленський застеріг Лукашенка від участі у війні РФ (відео)

Президент України Володимира Зеленський під час вечірнього звернення кілька слів окремо сказав про втягування Білорусі у війну Росії. Глава держави пояснив, що Збройні сили знають про чотири ретранслятори, які розташовані на білоруській території та які допомагають дронам-камікадзе "Шахед" бити по північних областях України. Яке попередження нагався донести Зеленський до президента Білорусі Олександра Лукашенка?

Чотири ретранслятори Збройних сил Російської Федерації встановлені у Гомельській та Брестській областях, заявив український президент у вечірньому зверненні. Саме ці ретранслятори відповідають за атаки російських "Шахедів" на Житомирську, Рівненську та Волинську області. Крім того, Білорусь у 13 разів наростила постачання палива у РФ, а це підсилює російську військові машину та заважає завершити війну, уточнив Зеленський. Глава держави також нагадав про підприємства Білорусі, причетні до виготовлення зброї ЗС РФ, та закликав Олександра Лукашенка здійснити те, про що той говорить у неформальних розмовах.

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"Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання [ретранслятори]. Також ми знаємо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію. Втягування Білорусі у війну. Україна не хоче цього, і ми попередили фактично керівництво Білорусі, яке впливає на відповідні події", — попередив Зеленський.

Український президент пояснив, що є дані про підприємства Білорусі, які виготовляють зброю для ЗС РФ, бронетехніку, ракетні системи, і також про заводи, які постачають пальне. Зеленський наголосив, що білоруська влада повинні нарешті робити реальні речі, які справді покажуть, що вона не втягується у війну.

"Білорусі варто робити ті речі, про які говорить її фактичне керівництво неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що Білорусь дійсно проти цієї війни. Цю війну треба закінчувати, мир потрібен", — підсумував він.

Напад з Білорусі — деталі

Зазначимо, у червні президент Зеленський вже звертався до Білорусі з попередженням. Глава держави сказав президенту Білорусі Олександру Лукашенку, що знає про тиск на нього з боку РФ, та попередив, що Україна готова завдати удару на випередження. Крім того, Зеленський наголосив, що у ЗСУ є список з пріоритетних 500 об'єктів на білоруській території, які можуть стати цілями для українських засобів ураження. 19 червня на пресконференції з президентом Гондурасу глава української держави заявив, що дає Лукашенку тиждень на демонтаж ретрансляторів: 20 червня сплив перший день ультиматуму.

Інформація про нову активність військ РФ на північному кордоні з'явилась весною 2026 року. Зеленський, з посиланням на дані розвідки, говорив, що очікує нового нападу з Білорусі, як то було у 2022 році. При цьому аналітики уточнювали, що не бачать великого збройного формування на території країни, але натомість ішлося про інший тип загроз: про військову техніку ВС РФ, яка допомагатиме росіянам бити по українцях.

Нагадуємо, 17 червня росЗМІ заявили, що начебто Україна навмисно атакувала автобус з білоруськими дітьми. Згодом розвідка оприлюднила докази, що ЗСУ не причетні до "злочину", який їм приписують, та уточнили, що такі заяви Кремля повинні підштовхнути Лукашенка до участі у війні.