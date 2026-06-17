Удар по "автобусу з дітьми": Генштаб спростував обвинувачення Кремля про влучання дрона (фото)

Губернатор Брянської області Єгор Ковальчук заявив, що начебто український дрон влучив по автобусу з білоруськими дітьми, які їхали на відпочинок у російське місто Геленджик. Генеральний штаб Збройних сил України спростував обвинувачення та заявив, що ніякої атаки не було і що українці не проводять операції проти цивільних. У мережі опублікували фото з місця можливого інциденту, на яких не помітно дітей та уламків скла на сидіннях салону.

По автобусу начебто завдав удар дрон літакового типу, написав Ковальчук у Telegram-каналі. Зі слів російського чиновника, загинула жінка, яка супроводжувала дітей з Білорусі. При чому спершу у РФ написали, що ідеться про "гомельську футбольну команду", а потім — про дітей з далекого села Речіци. Крім того, на фото фігурує одноповерховий автобус, а росЗМІ "РИА Новости" написало про двоповерховий. Фокус зібрав інформацію про інцидент, про який розповіли на кремлівських ресурсах.

Перша інформація про атаку дрона на "автобус з дітьми" з'явилась у мережі близько 12 год 17 червня. Спершу о 12:37 про це написав губернатор Брянської області, а вже о 12:38 — росЗМІ. Росіяни заявили, що в автобусі перебувало 44 людини, з них 28 — діти. Пропагандистські медіа також "з'ясували", що ідеться про дітей ДЮСШ №2 міста Речіци. Окрім однієї загиблої, шестеро осіб поранено, в однієї дитини — важкий стан, повідомили росіяни з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

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РосЗМІ не публікували фото постраждалих, але натомість показали автобус після влучання "дрона літакового типу". Бачимо майже цілий одноповерховий автобус сірого кольору з надписом "Заказной" на передньому склі. З пошкоджень — пробите переднє колесо та вибиті вікна з обох сторін у передній частині. Лобове скло ціле. На одному з фото є рятувальники та білий фургон, на іншому — кілька вантажівок, які стоять на зустрічній смузі. На фото з салону показали ряд сидінь, кілька з яких замащені чимось схожим на темно-коричневу речовину. Не помітно ознак дитячих речей і, до всього, немає уламків скла, які мали б засипати сидіння. Також не видно слідів займання, яке стається після влучання БпЛА.

Провокації РФ — автобус у Брянській області, 17 червня Провокації РФ — автобус під час інциденту у Брянській області, 17 червня Провокації РФ — колесо автобусу у Брянській області, 17 червня Провокації РФ — салон автобусу у Брянській області, 17 червня

У каналі медіа "Важные истории" зауважили, що інцидент начебто стався на трасі А-240 у Почепському районі Брянської області. Після хвилі публікацій у росЗМІ з'явилась реакція МЗС Білорусі, які висловили обурення щодо "акту тероризму України", але реакції президента Олександра Лукашенка поки немає. Тим часом російські журналісти зауважили, що з автобуса зняли державні номери, і також помітили неузгодженість щодо одно- чи двоповерхового автобуса. Уточнюється, що могла іти мова про суміш дітей з Гомеля та Речіци, і що загибла жінка — це дружина тренера дитячої команди Вікторія Горошко.

На Google Maps можна відшукати орієнтовну ділянку траси А-240, де, як заявляють росіяни, міг статись інцидент з дроном. Бачимо, що місцевість розташована за 54 км від українського кордону: сюди не долетів би FPV-дрон.

Провокації РФ — як проходить траса А-240, на якій стався інцидент з автобусом 17 червня Фото: Google Maps

Провокації РФ — деталі

Вдень 17 червня Генштаб ЗСУ опублікував заяву-спростування обвинувачень РФ. Українське командування запевнило, що у вказаний час інциденту не використовувало дрони для атак по об'єктах в Брянській області.

"Наголошуємо, що у зазначений період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області. Розцінюємо подібні повідомлення як чергову інформаційну провокацію кремля", — ідеться у дописі Генштабу ЗСУ.

Зазначимо, у травні Міноборони РФ та президент Володимир Путін влаштували ще одну провокацію проти України, заявивши про "удар по Старобільську". Інцидент стався в ніч на 22 травня: росіяни заявили про навмисний удар України навчальному закладу. У відповідь Генштаб ЗСУ повідомив, що відбулась атака на навчальний центр операторів закону БпЛА "Рубікон".

Нагадуємо, Фокус писав про інший інцидент у РФ, який пов'язаний не з Україною, а затриманням кримінального авторитета, тісно пов'язаного з Путіним.