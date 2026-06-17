Удар по "автобусу с детьми": Генштаб опроверг обвинения Кремля в попадании дрона (фото)

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук заявил, что якобы украинский дрон поразил автобус с белорусскими детьми, которые ехали на отдых в российский город Геленджик. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг обвинения и заявил, что никакой атаки не было и что украинцы не проводят операции против гражданского населения. В сети опубликовали фото с места возможного инцидента, на которых не видно детей и осколков стекла на сиденьях салона.

По автобусу, по всей видимости, нанес удар дрон авиационного типа, написал Ковальчук в Telegram-канале. По словам российского чиновника, погибла женщина, сопровождавшая детей из Беларуси. При этом сначала в РФ написали, что речь идет о "гомельской футбольной команде", а затем — о детях из отдаленного села Речицы. Кроме того, на фото запечатлен одноэтажный автобус, а российское СМИ "РИА Новости" написало о двухэтажном. Фокус собрал информацию об инциденте, о котором рассказали на кремлевских ресурсах.

Первая информация об атаке дрона на "автобус с детьми" появилась в сети около 12:00 17 июня. Сначала в 12:37 об этом написал губернатор Брянской области, а уже в 12:38 — российские СМИ. Россияне заявили, что в автобусе находилось 44 человека, из них 28 — дети. Пропагандистские СМИ также "выяснили", что речь идет о детях ДЮСШ № 2 города Речицы. Помимо одной погибшей, шесть человек получили ранения, у одного ребенка — тяжелое состояние, сообщили россияне со ссылкой на Министерство здравоохранения.

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Российские СМИ не публиковали фотографии пострадавших, но вместо этого показали автобус после попадания "дрона авиационного типа". Виден почти целый одноэтажный автобус серого цвета с надписью "Заказной" на лобовом стекле. Из повреждений — пробитое переднее колесо и выбитые окна с обеих сторон в передней части. Лобовое стекло целое. На одном из фото видны спасатели и белый фургон, на другом — несколько грузовиков, стоящих на встречной полосе. На фото из салона показан ряд сидений, несколько из которых замазаны чем-то, похожим на темно-коричневое вещество. Не видно признаков детских вещей и, к тому же, нет осколков стекла, которые должны были бы засыпать сиденья. Также не видно следов возгорания, которое происходит после попадания БПЛА.

Провокации РФ — автобус в Брянской области, 17 июня Провокации РФ — автобус во время инцидента в Брянской области, 17 июня Провокации РФ — колесо автобуса в Брянской области, 17 июня Провокации РФ — салон автобуса в Брянской области, 17 июня

В медиаканале "Важные истории" отметили, что инцидент, по всей видимости, произошёл на трассе А-240 в Почепском районе Брянской области. После волны публикаций в российских СМИ последовала реакция МИД Беларуси, выразившего возмущение в связи с "актом терроризма со стороны Украины", но реакции президента Александра Лукашенко пока нет. Между тем российские журналисты отметили, что с автобуса сняли государственные номера, а также заметили несоответствие в том, был ли это одно- или двухэтажный автобус. Уточняется, что речь могла идти о смешанной группе детей из Гомеля и Речицы, и что погибшая женщина — это жена тренера детской команды Виктория Горошко.

На Google Maps можно найти примерный участок трассы А-240, где, как заявляют россияне, мог произойти инцидент с дроном. Видно, что местность расположена в 54 км от украинской границы: сюда FPV-дрон не долетел бы.

Провокации РФ — как проходит трасса А-240, на которой 17 июня произошел инцидент с автобусом Фото: Google Maps

Провокации РФ — подробности

Днём 17 июня Генштаб ВСУ опубликовал заявление, опровергающее обвинения РФ. Украинское командование заверило, что в указанное время инцидента не использовало дроны для атак на объекты в Брянской области.

"Подчеркиваем, что в указанный период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты для поражения целей на территории Брянской области. Рассматриваем подобные сообщения как очередную информационную провокацию Кремля", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Отметим, что в мае Минобороны РФ и президент Владимир Путин устроили очередную провокацию против Украины, заявив о "ударе по Старобельску". Инцидент произошел в ночь на 22 мая: россияне заявили о преднамеренном ударе Украины по учебному заведению. В ответ Генштаб ВСУ сообщил, что произошла атака на учебный центр операторов беспилотных летательных аппаратов "Рубикон".

Напоминаем, что "Фокус" писал о другом инциденте в РФ, связанном не с Украиной, а с задержанием криминального авторитета, тесно связанного с Путиным.