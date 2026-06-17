Был на дне рождения Путина: в РФ арестовали "неприкасаемого" криминального олигарха, — росСМИ

В Российской Федерации задержали олигарха с криминальным прошлым Илью Трабера, который является другом президента РФ Владимира Путина со времен Санкт-Петербурга. Задержанный ранее не раз поздравлял Путина с днём рождения и лично посещал президентскую резиденцию. При этом он имеет отношение к делу о заказном убийстве в Выборге, совершённом снайпером, а также ко всем северным портам РФ.

Источники в СМИ пока не знают, по какому делу задержали Илью Трабера, сообщает российское СМИ "Медуза" со ссылкой на "Фонтанку". При этом поясняется, что речь идет о россиянине с длительным криминальным прошлым, который во время распада СССР был известен как подпольный торговец антиквариатом. Начиная с 90-х годов Трабер взял под контроль все северо-западные порты РФ. Следователи называли его криминальным авторитетом, отмечая, что это был единственный криминальный авторитет, дружбу с которым открыто признавал Владимир Путин. Среди прочего, фигурант лично поздравлял российского президента с днем рождения, говорится в материалах российских СМИ.

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СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что российские правоохранители провели обыски во дворце Трабера в Ленинградской области и в его офисе. Другие детали дела пока неизвестны. Также нет фотографий с кадрами обыска и задержания. СМИ отметили, что Трабер контролировал Петербургский нефтяной терминал, крупнейший в Балтийском регионе. Неизвестно, есть ли какая-либо связь с ударами дронов ВСУ по указанному стратегическому объекту РФ, которые произошли в июне 2026 года во время международного форума ПМЭФ-2026.

Задержание в РФ — что известно о Трабере

Илья Трабер по прозвищу "Антиквар" — бывший российский подводник, который сначала занимался антиквариатом, а затем принял участие в хищении имущества в российских портах, сообщили "Важные истории". При поддержке тогдашнего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и его тогдашнего помощника Владимира Путина фигурант получил портовую инфраструктуру Петербурга вместе с логистикой, объектами на берегу Балтийского моря и нефтегазовыми объектами. Согласно данным расследователей, Траберу принадлежит Петербургская топливная компания, морской порт Петербурга, сервис заправки самолетов в аэропорту "Пулково". Также он имеет отношение к портам в Усть-Луге и Приморске.

Задержание в РФ — связи Трабера с Путиным в 1990-е годы Фото: Сайт Putinism

Тем временем Испания объявила Трабера в международный розыск за участие в Малышевской организованной преступной группировке: речь шла о деле "русской мафии" и "петербургской прачечной". Бывший охранник махинатора заявил, что Путин лично обращался в "Антиквар" за советами. Во время российско-украинской войны криминальный авторитет создал благотворительный фонд помощи военнослужащим ВС РФ, который собрал 46 млн руб. в 2025 году (1,3 млн грн по курсу НБУ).

Задержание в РФ — Трабер во время визита в вооруженные силы РФ Фото: Важные истории

Ряд российских СМИ рассказали об уголовном прошлом Ильи Трабера, о задержании которого стало известно 17 июня. При этом СМИ ссылаются на собственные расследования, на источники, а также на по-прежнему анонимный канал "ВЧК-ОГПУ", в котором пишут о различных инцидентах с силовиками РФ. В частности, высказывается предположение, что задержание может быть связано с убийством муниципального депутата и предпринимателя Александра Петрова, произошедшим в Выборге. Петров был "правой рукой" Трабера. В 2020 году мужчина попытался бежать из РФ и начал продавать активы. После этого произошло покушение, и он погиб от выстрела снайпера. Следствие, вероятно, решило арестовать Трабера, а также его помощника Владимира Даниленко именно по этому делу, написали российские СМИ.

Отметим, что в мае СМИ сообщали об очередном инциденте в РФ, связанном с Кремлем. В частности, стало известно о смерти чиновника, который отдал приказ забивать скот в Сибири и на Поволжье.

Напоминаем, что 27 апреля внезапно скончался топ-менеджер из РФ, возглавлявший компанию "Яндекс": СМИ подсчитали, сколько таких менеджеров погибло за четыре года войны в Украине.