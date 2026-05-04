В РФ загадочно умер очередной топ-чиновник: по его приказу забили скот в двух регионах

Сергей Тур, начальник отдела регионального управления ветеринарии, был найден мертвым в собственном авто. Именно он отвечал за массовый забой скота в Сибири и Поволжье.

Сергей Тур отвечал за организацию мероприятий по профилактике и ликвидации инфекционных болезней. Ранее власти уничтожили до 90,5 тысячи голов скота. Его нашли с огнестрельным ранением, но жена утверждает, что Тур скончался от остановки сердца, отметив, что это связано с "большой ответственностью и морально-физической нагрузкой". Фокус собрал все, что известно.

Тура нашли с огнестрельным ранением, но сказали, что он умер от сердечного приступа Фото: Соцсети

Сразу несколько несвязанных между собой источников рассказали о том, что смерть начальника отдела организации противоэпизоотических, противопаразитарных и ограничительных мероприятий (карантина) Сергея Тура, который скончался, как оказалось, еще 28 апреля, была неестественной, но оснований возбуждать уголовное дело нет.

Изначально вдова Сергея Тура Елена рассказала, что у ее мужа были проблемы с сердцем, а незадолго до смерти он ушел на больничный. Позже источники рассказали другую версию событий, а вдова отказалась отвечать на новые вопросы журналистов.

"Я не знаю, были ли у него проблемы со здоровьем, но ходили упорные слухи, что в ситуации с коровами его сделают "стрелочником", свалят всю вину на него, поэтому он и ушел на больничный", — рассказал источник.

В целом собеседники журналистов сошлись на том, что ситуация "очень чувствительная", а некоторые прямо рассказали, что обсуждать смерть покойного ветеринара с журналистами им запретили.

Ранее министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова отправили в отставку, причиной этого стал не только забой скота и вспышка пастереллеза, но и другие претензии.

Напомним, забой скота в Новосибирской области начали после того, как объявили карантин в феврале 2026 года. Российские власти заявили, что это из-за вспышки пастереллеза, но никаких документов не предоставили. Региональные фермеры и им сочувствующие записали как минимум шесть обращений с просьбой остановить убийство животных — половина из них адресованы напрямую Путину.

Протесты россиян закончились ничем

В некоторых случаях, как утверждают фермеры, скот уничтожали без предварительных анализов и в отсутствие хозяев. Хозяева коров подчеркивали, что пастереллез не требует убивать животных. Когда они пытались не пускать ветеринаров в села, то населенные пункты взяли в оцепление силовики, а россиянам вручали повестки в полицию и составляли протоколы за участие в несанкционированной акции. Особенно часто говорили о протестах в селах Козиха и Новопичугове. Скот в итоге у россиян забрали и уничтожили уже в марте. После они жаловались, что дым от сжигаемых трупов животных ощущался за много километров.

Напомним, ранее из России сбежал заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев, которого премьер Михаил Мишустин отправил в отставку всего неделю назад.

А тем временем череда загадочных смертей топ-менеджеров в России продолжилась и в 2026 году. Так, в Волге утонул бывший коммерческий директор компании "Яндекс".