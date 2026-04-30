Первый пошел: из РФ через Беларусь тайно сбежал топ-чиновник, отправленный в отставку

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев, которого премьер Михаил Мишустин отправил в отставку всего неделю назад, сбежал из России.

Это первый такой случай. Денис Буцаев уехал через Минск сразу после распоряжения об отставке, 22 апреля. Произошло это на фоне внезапных и загадочных смертей российских политиков, бизнесменов и просто богатых людей, пишет российская газета "Ведомости" со ссылкой на три источника в следствии и в госструктурах.

До назначения на пост замминистра Буцаев был гендиректором Российского экологического оператора (РЭО) — главной организационной структуры мусорной реформы в рамках нацпроекта "Экология".

Накануне бегства Буцаева в соцсетях стали распространяться сообщения о том, что против административного директора РЭО Юрия Валдаева возбудили дело о мошенничестве (ст. 159 УК). Также дела возбуждены против двух других топ-менеджеров компании. Источник издания говорит, что в деле упоминается и сам Буцаев. Ранее его вызывали на допрос в Следственный комитет РФ. Дело против Буцаева связано с хищением бюджетных средств при реализации мусорной реформы. Именно он, будучи руководителем РЭО, распределял субсидии среди операторов.

Денис Буцаев – что известно

Денис Буцаев — юрист, бывший член экспертного совета при главе Совета Федерации, топ-менеджер структуры Роснано и бывший глава правительства Московской области.

Денис Буцаев в Кремле в 2022 году

В 2019 году он стал гендиректором РЭО, но почти сразу, в 2020-м, перешел на должность замглавы Белгородской области и даже был врио губернатора. В конце 2020-го он вернулся в РЭО и лишь в марте 2025-го перешел в Минприроды. Известно, что Буцаев женат и у него двое детей. Куда он сбежал – неизвестно.

Это первый известный случай бегства российского чиновника топ-уровня во время усиления репрессий против аппаратчиков. Так, под уголовные дела за последние годы попали четверо замминистра обороны, а прошлым летом, вероятно, из-за опасений преследования застрелился министр транспорта Роман Старовойт.

А тем временем череда загадочных смертей топ-менеджеров в России продолжилась и в 2026 году. Так, в Волге утонул бывший коммерческий директор компании "Яндекс".