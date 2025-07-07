В РФ нашли мертвым экс-министра транспорта Старовойта: утром его уволил Путин (фото)

Экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт, которого президент РФ Владимир Путин уволил с поста 7 июля 2025 года, и бывший губернатор Курской области найден мертвым у себя дома в тот же день.

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Тело 53-летнего Старовойта обнаружили в личном автомобиле престижном подмосковном районе Одинцово, а рядом лежало огнестрельное оружие, пишет телеграмм-канал 112. Предварительная версия смерти – самоубийство.

Как сообщает телеграмм-канал "Оперативний ЗСУ", пистолет, из которого якобы застрелился Старовойт, был наградным от МВФ РФ.

По предварительной информации, Старовой застрелился из наградного пистолета Фото: Соцсети

По информации ресурса, на Романа Старовойта дал показания бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, задержанный недавно за хищения миллиарда рублей при возведении фортификационных сооружений в регионе. Именно Смирнов сменил покойного на посту губернатора.

Это стало одной из причин увольнения, но не единственной.

Reuters отмечает, что решение об увольнении Старовойна было принято в то время, когда транспортный сектор сталкивается с серьезными проблемами, в том числе из-за затянувшейся войны с Украиной.

"Российский авиационный сектор испытывает нехватку запасных частей, а государственные железные дороги, крупнейший работодатель страны, борются с ростом издержек в результате повышения процентных ставок", — пояснили в агентстве.

Последней каплей стал хаос в аэропортах, вызванный недавней атакой украинских БПЛА.

Старовойт возглавлял Министерство транспорта с мая 2024 года.

После его ухода из Минтранса его заменил Андрей Никитин, который до этого был заместителем Старовойта и экс-губернатором Нижегорожской области.

О том, чтобы заменить Старовойта на Никитина, впервые заговорили еще во время Петербургского международного экономического форума в июне.

"В ходе встречи с Путиным Никитин обсудил план цифровизации российской транспортной отрасли в целях оптимизации товаропотоков в трансграничной торговле", – рассказали инсайдеры Reuters.

Как пишет Baza, последний раз с родными Старовойт общался два дня назад. По словам источников 5 июля мужчина приехал на соревнования к своей дочери в поникшем состоянии, пробыл там менее часа, обнял ее и уехал. Больше с родными он на связь не выходил.

Ранее Фокус писал, что вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов недавно выпал из окна.

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