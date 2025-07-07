В РФ нашли мертвым экс-министра транспорта Старовойта: утром его уволил Путин (фото)
Экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт, которого президент РФ Владимир Путин уволил с поста 7 июля 2025 года, и бывший губернатор Курской области найден мертвым у себя дома в тот же день.
Тело 53-летнего Старовойта обнаружили в личном автомобиле престижном подмосковном районе Одинцово, а рядом лежало огнестрельное оружие, пишет телеграмм-канал 112. Предварительная версия смерти – самоубийство.
Как сообщает телеграмм-канал "Оперативний ЗСУ", пистолет, из которого якобы застрелился Старовойт, был наградным от МВФ РФ.
По информации ресурса, на Романа Старовойта дал показания бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, задержанный недавно за хищения миллиарда рублей при возведении фортификационных сооружений в регионе. Именно Смирнов сменил покойного на посту губернатора.
Это стало одной из причин увольнения, но не единственной.
Reuters отмечает, что решение об увольнении Старовойна было принято в то время, когда транспортный сектор сталкивается с серьезными проблемами, в том числе из-за затянувшейся войны с Украиной.
"Российский авиационный сектор испытывает нехватку запасных частей, а государственные железные дороги, крупнейший работодатель страны, борются с ростом издержек в результате повышения процентных ставок", — пояснили в агентстве.
Последней каплей стал хаос в аэропортах, вызванный недавней атакой украинских БПЛА.
Старовойт возглавлял Министерство транспорта с мая 2024 года.
После его ухода из Минтранса его заменил Андрей Никитин, который до этого был заместителем Старовойта и экс-губернатором Нижегорожской области.
О том, чтобы заменить Старовойта на Никитина, впервые заговорили еще во время Петербургского международного экономического форума в июне.
"В ходе встречи с Путиным Никитин обсудил план цифровизации российской транспортной отрасли в целях оптимизации товаропотоков в трансграничной торговле", – рассказали инсайдеры Reuters.
Как пишет Baza, последний раз с родными Старовойт общался два дня назад. По словам источников 5 июля мужчина приехал на соревнования к своей дочери в поникшем состоянии, пробыл там менее часа, обнял ее и уехал. Больше с родными он на связь не выходил.
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