У РФ знайшли мертвим ексміністра транспорту Старовойта: вранці його звільнив Путін (фото)
Ексміністра транспорту РФ Романа Старовойта, якого президент РФ Володимир Путін звільнив із посади 7 липня 2025 року, і колишнього губернатора Курської області знайдено мертвим у себе вдома того ж дня.
Тіло 53-річного Старовойта виявили в особистому автомобілі в престижному підмосковному районі Одинцово, а поруч лежала вогнепальна зброя, пише телеграм-канал 112. Попередня версія смерті — самогубство.
Як повідомляє телеграм-канал "Оперативний ЗСУ", пістолет, з якого нібито застрелився Старовойт, був нагородним від МВФ РФ.
За інформацією ресурсу, на Романа Старовойта дав свідчення колишній губернатор Курської області Олексій Смирнов, якого нещодавно затримали за розкрадання мільярда рублів під час зведення фортифікаційних споруд у регіоні. Саме Смирнов змінив покійного на посаді губернатора.
Це стало однією з причин звільнення, але не єдиною.
Reuters зазначає, що рішення про звільнення Старовойна було ухвалено в той час, коли транспортний сектор стикається із серйозними проблемами, зокрема через тривалу війну з Україною.
"Російський авіаційний сектор відчуває брак запасних частин, а державні залізниці, найбільший роботодавець країни, борються зі зростанням витрат унаслідок підвищення процентних ставок", — пояснили в агентстві.
Останньою краплею став хаос в аеропортах, спричинений нещодавньою атакою українських БПЛА.
Старовойт очолював Міністерство транспорту з травня 2024 року.
Після того, як він пішов із Мінтрансу, його замінив Андрій Нікітін, який до цього був заступником Старовойта й екс-губернатором Нижньогородської області.
Про те, щоб замінити Старовойта на Нікітіна, вперше заговорили ще під час Петербурзького міжнародного економічного форуму в червні.
"Під час зустрічі з Путіним Нікітін обговорив план цифровізації російської транспортної галузі з метою оптимізації товаропотоків у транскордонній торгівлі", — розповіли інсайдери Reuters.
Як пише Baza, востаннє з рідними Старовойт спілкувався два дні тому. За словами джерел, 5 липня чоловік приїхав на змагання до своєї доньки в занепалому стані, пробув там менше ніж годину, обійняв її і поїхав. Більше з рідними він на зв'язок не виходив.
Раніше Фокус писав, що віце-президент "Транснефти" Андрій Бадалов нещодавно випав з вікна.
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