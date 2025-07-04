У РФ із вікна випав черговий топменеджер: знайдено мертвим віцепрезидента "Транснефти" Андрія Бадалова

Бадалов, який обіймав посаду віцепрезидента з 2021 року, випав із вікна своєї квартири на Рубльовському шосе і розбився на смерть.

Related video

62-річний топменеджер жив на 10 поверсі, проте випав з балкона 17 поверху і розбився. Про смерть Андрія Бадалова повідомляють близькі до російських силовиків телеграм-канали Mash, Baza і Shot.

За їхніми даними, інцидент стався в п'ятницю вранці, після падіння Бадалов помер на місці. Слідчі з'ясовують обставини того, що сталося. Джерело ТАСС повідомляє, що "попередня причина загибелі — самогубство". Деякі ЗМІ стверджують, що топменеджер написав прощальну смску дружині. Але її текст не наводиться.

Андрій Бадалов жив на 10 поверсі, але випав із 17-го Фото: Соцсети

Mash повідомляє, що в Андрія Бадалова були проблеми з серцем. Коли тіло віцепрезидента "Транснефти" знайшов охоронець ЖК на Рубльовському шосе, на топменеджері був холтер — медичний прилад для добового моніторингу кардіопоказників.

Чим відомий Андрій Бадалов

Бадалов обіймав посаду віцепрезидента "Транснефти" з 2021 року — зокрема, займався питаннями цифрової трансформації, інформаційних технологій та автоматизації виробництва. До цього він працював у НДІ "Восход", який займається розробленням державних автоматизованих систем, зокрема ДАС "Вибори" і ДАС "Правосуддя". Це щонайменше 11-та загадкова смерть нафтогазового топменеджера після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і 12-та — з початку 2022 року.

ПАТ "Транснефть" — найбільший оператор трубопровідного транспорту в Росії та одна з ключових компаній у світі з транспортування нафти. За інформацією з відкритих джерел, основними акціонерами є держструктури: так, 50% товариства належить пенсійному фонду Росії, до 30% — Банку Росії. На балансі у компанії понад 24 тис. кілометрів магістральних нафтопроводів, понад 60 компресорних і насосних станцій, нафтобази і термінали.

Нагадаємо, Фокус писав про деякі загадкові смерті російських топменеджерів. Так, голова ради директорів "Лукойлу" Равіль Маганов, який і придумав назву компанії, загинув 1 вересня 2022 року, випавши з вікна шостого поверху Центральної клінічної лікарні в Москві. Смерть класифіковано як самогубство. Маганову було 67 років.

А колишній віцепрезидент "Газпромбанку" Владислав Аваєв загинув 18 квітня 2022 року у своїй квартирі в Москві. За офіційною версією, 51-річний Аваєв застрелив дружину і 14-річну доньку, після чого наклав на себе руки.

Колишнього топменеджера компанії "Новатек" Сергія Протосеню знайшли мертвим 19 квітня 2022 року в Іспанії, у своєму будинку в Льорет-де-Мар. За даними місцевої поліції, 55-річний Протосеня вбив дружину і дочку сокирою, після чого повісився. Вижив тільки син Протосені, якого не було вдома.

Але найдивнішим чином помер колишній член ради директорів "Лукойлу" Олександр Суботін. Його знайшли мертвим 8 травня 2022 року в підмосковному будинку шамана, де нібито лікувався отруйними жабами від похмілля. Офіційно причиною смерті названо серцеву недостатність, але деякі джерела згадували можливе отруєння. Суботіну було 43 роки, і він раніше займався великими проєктами компанії.