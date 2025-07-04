В РФ из окна выпал очередной топ-менеджер: найден мертвым вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов

Бадалов, который занимал пост вице-президента с 2021 года, выпал из окна свой квартиры на Рублевском шоссе и разбился насмерть.

Related video

62-летний топ-менеджер жил на 10 этаже, однако выпал с балкона 17 этажа и разбился. О смерти Андрея Бадалова сообщают близкие к российским силовикам телеграм-каналы Mash, Baza и Shot.

По их данным, инцидент произошел в пятницу утром, после падения Бадалов скончался на месте. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Источник ТАСС сообщает, что "предварительная причина гибели — самоубийство". Некоторые СМИ утверждают, что топ-менеджер написал прощальную смску жене. Но ее текст не приводится.

Андрей Бадалов жил на 10 этаже, но выпал с 17-го Фото: Соцсети

Mash сообщает, что у Андрея Бадалова были проблемы с сердцем. Когда тело вице-президента "Транснефти" нашел охранник ЖК на Рублевском шоссе, на топ-менеджере был холтер — медицинский прибор для суточного мониторинга кардиопоказателей.

Чем известен Андрей Бадалов

Бадалов занимал пост вице-президента "Транснефти" с 2021 года — в частности, курировал вопросы цифровой трансформации, информационных технологий и автоматизации производства. До этого он работал в НИИ "Восход", который занимается разработкой государственных автоматизированных систем, в том числе ГАС "Выборы" и ГАС "Правосудие". Это как минимум 11-я загадочная смерть нефтегазового топ-менеджера после полномасштабного вторжения России в Украину и 12-я — с начала 2022 года.

ПАО "Транснефть" — крупнейший оператор трубопроводного транспорта в России и одна из ключевых компаний в мире по транспортировке нефти. По информации из открытых источников, основными акционерами служат госструктуры: так, 50% общества принадлежит пенсионному фонду России, до 30% — Банку России. На балансе у компании более 24 тыс. километров магистральных нефтепроводов, более 60 компрессорных и насосных станций, нефтебазы и терминалы.

Напомним, Фокус писал о некоторых загадочных смертях российских топ-менеджеров. Так, председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов, который и придумал название компании, погиб 1 сентября 2022 года, выпав из окна шестого этажа Центральной клинической больницы в Москве. Смерть классифицирована как самоубийство. Маганову было 67 лет.

А бывший вице-президент "Газпромбанка" Владислав Аваев погиб 18 апреля 2022 года в своей квартире в Москве. По официальной версии, 51-летний Аваев застрелил жену и 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой.

Бывший топ-менеджер компании "Новатэк" Сергей Протосеня был найден мертвым 19 апреля 2022 года в Испании, в своем доме в Льорет-де-Мар. По данным местной полиции, 55-летний Протосеня убил жену и дочь топором, после чего повесился. Выжил только сын Протосени, которого не было дома.

Но самым странным образом умер бывший член совета директоров "Лукойла" Александр Субботин. Он был найден мертвым 8 мая 2022 года в подмосковном доме шамана, где якобы лечился ядовитыми жабами от похмелья. Официально причиной смерти названа сердечная недостаточность, но некоторые источники упоминали возможное отравление. Субботину было 43 года, и он ранее занимался крупными проектами компании.