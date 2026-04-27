Управлял "Яндексом": в РФ при загадочных обстоятельствах погиб 20-й с начала войны топ-менеджер

42-летний Сергей Лойтер утонул во время рыбалки на Волге под Волгоградом. Он был коммерческим директором магазина ЦУМ, а с 2022 по 2024 год занимал ту же должность в компании "Яндекс".

Последние два года Сергей Лойтер работал в "Yango" — международном подразделении российского интернет-гиганта, сообщает The Moscow Times.

Тело Лойтнера идентифицировали среди трех погибших рыбаков, о пропаже которых стало известно в конце прошлой недели. Вместе с Лойтнером утонул его тесть, известный волгоградский застройщик Сергей Назаров (его тело до сих пор не найдено), а также личный водитель бизнесмена Игорь Прохоров.

Поиски четвертого рыбака продолжаются

Тело Прохорова обнаружили первым. "У погибшего обнаружили травмы на голове. Предварительно они либо перевернулись, либо обо что-то ударились", — рассказал источник росСМИ V1.ru.

"У него есть две яхты, но они отправились на небольшой рыболовной лодке "Астраханке", — рассказал инсайдер, отметив, что на рыбалку поехали четверо, кто был четвертым рыбаком – не сообщается.

25 апреля нашли еще двоих пропавших. Среди них оказался 42-летний Сергей Лойтер — сейчас его тело уже доставляется в Москву. Где и когда пройдет церемония прощания, пока неизвестно.

Лойтнер стал как минимум 20-м топ-менеджером, погибшим в России при загадочных обстоятельствах после начала войны в Украине. В сентябре прошлого года без головы обнаружили тело гендиректора компании по добыче калийно-магнивевых солей "К-Поташ Сервис" Алексея Синицына, в августе стало известно о смерти Дмитрия Осипова, председателя совета директоров "Уралкалия", и Михаила Кенина, основателя и главного акционера ГК "Самолет" — крупнейшего в России застройщика.

Пик загадочных смертей пришелся на 2022 год, когда мертвыми нашли главу транспортной службы "Газпром инвест" Леонида Шульмана, бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, Сергея Протосеню, бывшего топ-менеджера "Новатэка". Тогда же из окна Центральной клинической больницы Управделами президента выпал председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов. Пришедший на его место Владимир Некрасов умер спустя год из-за "острой сердечной недостаточности". В 2023 году мертвыми нашли Вячеслава Ровнейко, директора Межрегионального топливного союза; Игоря Шкурко - замглавы "Якутскэнерго". В 2024 году с признаками суицида нашли вице-президента "Лукойла" Виталия Робертуса. В 2025 году выпал с балкона вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов.

Фокус писал о смерти российского топ-менеджера Сергея Протосени. Его нашли повешенным на его вилле в Испании. Его жена и дочь были зарублены топором. Выжил только сын, который как раз направлялся к родителям праздновать Пасху. Он заявлял, что его семью убили.

Всего за несколько дней до этого происшествия, в Москве была найдена убитой семья бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева. Следствие считает, что Аваев убил свою жену и дочь, а потом застрелился сам.