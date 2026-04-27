Керував "Яндексом": у РФ за загадкових обставин загинув 20-й від початку війни топ-менеджер

42-річний Сергій Лойтер потонув під час риболовлі на Волзі під Волгоградом. Він був комерційним директором магазину ЦУМ, а з 2022 по 2024 рік обіймав ту саму посаду в компанії "Яндекс".

Останні два роки Сергій Лойтер працював у "Yango" — міжнародному підрозділі російського інтернет-гіганта, повідомляє The Moscow Times.

Тіло Лойтнера ідентифікували серед трьох загиблих рибалок, про зникнення яких стало відомо наприкінці минулого тижня. Разом із Лойтнером потонув його тесть, відомий волгоградський забудовник Сергій Назаров (його тіло досі не знайдено), а також особистий водій бізнесмена Ігор Прохоров.

Пошуки четвертого рибалки тривають

Тіло Прохорова виявили першим. "У загиблого виявили травми на голові. Попередньо вони або перевернулися, або об щось ударилися", — розповіло джерело росЗМІ V1.ru.

"У нього є дві яхти, але вони вирушили на невеликому риболовецькому човні "Астраханка", — розповів інсайдер, зазначивши, що на риболовлю поїхали четверо, хто був четвертим рибалкою, не повідомляють.

25 квітня знайшли ще двох зниклих. Серед них виявився 42-річний Сергій Лойтер — наразі його тіло вже доставляють до Москви. Де і коли відбудеться церемонія прощання, поки невідомо.

Лойтнер став щонайменше 20-м топ-менеджером, який загинув у Росії за загадкових обставин після початку війни в Україні. У вересні минулого року без голови виявили тіло гендиректора компанії з видобутку калійно-магнієвих солей "К-Поташ Сервіс" Олексія Сініцина, в серпні стало відомо про смерть Дмитра Осипова, голови ради директорів "Уралкалію", та Михайла Кеніна, засновника й головного акціонера ГК "Літак" — найбільшого в Росії забудовника.

Пік загадкових смертей припав на 2022 рік, коли мертвими знайшли главу транспортної служби "Газпром інвест" Леоніда Шульмана, колишнього віцепрезидента Газпромбанку Владислава Аваєва, Сергія Протосеню, колишнього топменеджера "Новатека". Тоді ж із вікна Центральної клінічної лікарні Управління справами президента випав голова ради директорів "Лукойлу" Равіль Маганов. Володимир Некрасов, який прийшов на його місце, помер через рік через "гостру серцеву недостатність". У 2023 році мертвими знайшли В'ячеслава Ровнейка, директора Міжрегіонального паливного союзу; Ігоря Шкурка — заступника голови "Якутськенерго". У 2024 році з ознаками суїциду знайшли віцепрезидента "Лукойлу" Віталія Робертуса. У 2025 році випав із балкона віцепрезидент "Транснефти" Андрій Бадалов.

Фокус писав про смерть російського топ-менеджера Сергія Протосені. Його знайшли повішеним на його віллі в Іспанії. Його дружину і дочку зарубали сокирою. Вижив тільки син, який саме прямував до батьків святкувати Великдень. Він заявляв, що його сім'ю вбили.

Лише за кілька днів до цієї події, у Москві було знайдено вбитою сім'ю колишнього віце-президента "Газпромбанку" Владислава Аваєва. Слідство вважає, що Аваєв убив свою дружину і дочку, а потім застрелився сам.