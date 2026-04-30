Перший пішов: з РФ через Білорусь таємно втік топчиновник, відправлений у відставку

Заступник міністра природних ресурсів та екології Денис Буцаєв, якого прем'єр Михайло Мішустін відправив у відставку лише тиждень тому, втік із Росії.

Це перший такий випадок. Денис Буцаєв поїхав через Мінськ відразу після розпорядження про відставку, 22 квітня. Сталося це на тлі раптових і загадкових смертей російських політиків, бізнесменів і просто багатих людей, пише російська газета "Ведомости" з посиланням на три джерела у слідстві та в держструктурах.

До призначення на посаду заступника міністра Буцаєв був гендиректором Російського екологічного оператора (РЕО) — головної організаційної структури сміттєвої реформи в рамках нацпроєкту "Екологія".

Напередодні втечі Буцаєва в соцмережах почали поширюватися повідомлення про те, що проти адміністративного директора РЕО Юрія Валдаєва порушили справу про шахрайство (ст. 159 КК). Також справи порушено проти двох інших топменеджерів компанії. Джерело видання каже, що у справі згадується і сам Буцаєв. Раніше його викликали на допит у Слідчий комітет РФ. Справа проти Буцаєва пов'язана з розкраданням бюджетних коштів під час реалізації сміттєвої реформи. Саме він, будучи керівником РЕО, розподіляв субсидії серед операторів.

Денис Буцаєв — що відомо

Денис Буцаєв — юрист, колишній член експертної ради при голові Ради Федерації, топменеджер структури "Роснано" і колишній глава уряду Московської області.

Денис Буцаєв у Кремлі 2022 року Фото: kremlin.ru

У 2019 році він став гендиректором РЕО, але майже одразу, у 2020-му, перейшов на посаду заступника голови Бєлгородської області і навіть був т.в.о. губернатора. Наприкінці 2020-го він повернувся в РЕО і лише в березні 2025-го перейшов у Мінприроди. Відомо, що Буцаєв одружений і у нього двоє дітей. Куди він утік — невідомо.

Це перший відомий випадок втечі російського чиновника топ-рівня під час посилення репресій проти апаратників. Так, під кримінальні справи за останні роки потрапили четверо заступників міністра оборони, а минулого літа, ймовірно, через побоювання переслідування застрелився міністр транспорту Роман Старовойт.

А тим часом низка загадкових смертей топ-менеджерів у Росії продовжилася і 2026 року. Так, у Волзі потонув колишній комерційний директор компанії "Яндекс".