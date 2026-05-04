У РФ загадково помер черговий топчиновник: за його наказом забили худобу у двох регіонах

Сергія Тура, начальника відділу регіонального управління ветеринарії, знайшли мертвим у власному авто. Саме він відповідав за масовий забій худоби в Сибіру і Поволжі.

Сергій Тур відповідав за організацію заходів з профілактики та ліквідації інфекційних хвороб. Раніше влада знищила до 90,5 тисячі голів худоби. Його знайшли з вогнепальним пораненням, але дружина стверджує, що Тур помер від зупинки серця, зазначивши, що це пов'язано з "великою відповідальністю і морально-фізичним навантаженням". Фокус зібрав усе, що відомо.

Тура знайшли з вогнепальним пораненням, але сказали, що він помер від серцевого нападу Фото: Соцсети

Одразу кілька непов'язаних між собою джерел розповіли про те, що смерть начальника відділу організації протиепізоотичних, протипаразитарних та обмежувальних заходів (карантину) Сергія Тура, який помер, як виявилося, ще 28 квітня, була неприродною, але підстав порушувати кримінальну справу немає.

Спочатку вдова Сергія Тура Олена розповіла, що у її чоловіка були проблеми з серцем, а незадовго до смерті він пішов на лікарняний. Пізніше джерела розповіли іншу версію подій, а вдова відмовилася відповідати на нові запитання журналістів.

"Я не знаю, чи були в нього проблеми зі здоров'ям, але ходили наполегливі чутки, що в ситуації з коровами його зроблять "стрілочником", звалять усю провину на нього, тому він і пішов на лікарняний", — розповіло джерело.

Загалом співрозмовники журналістів зійшлися на тому, що ситуація "дуже чутлива", а деякі прямо розповіли, що обговорювати смерть покійного ветеринара з журналістами їм заборонили.

Раніше міністра сільського господарства регіону Андрія Шинделова відправили у відставку, причиною цього став не тільки забій худоби і спалах пастерельозу, а й інші претензії.

Нагадаємо, забій худоби в Новосибірській області почали після того, як оголосили карантин у лютому 2026 року. Російська влада заявила, що це через спалах пастерельозу, але жодних документів не надала. Регіональні фермери та їхні співчуваючі записали щонайменше шість звернень із проханням зупинити вбивство тварин — половина з них адресовані безпосередньо Путіну.

Протести росіян закінчилися нічим

У деяких випадках, як стверджують фермери, худобу знищували без попередніх аналізів і за відсутності господарів. Господарі корів наголошували, що пастерельоз не вимагає вбивати тварин. Коли вони намагалися не пускати ветеринарів до сіл, то населені пункти взяли в оточення силовики, а росіянам вручали повістки в поліцію і складали протоколи за участь у несанкціонованій акції. Особливо часто говорили про протести в селах Козиха і Новопичугове. Худобу зрештою в росіян забрали і знищили вже в березні. Після вони скаржилися, що дим від спалюваних трупів тварин відчувався за багато кілометрів.

Нагадаємо, раніше з Росії втік заступник міністра природних ресурсів та екології Денис Буцаєв, якого прем'єр Михайло Мішустін відправив у відставку лише тиждень тому.

А тим часом низка загадкових смертей топ-менеджерів у Росії продовжилася і 2026 року. Так, у Волзі потонув колишній комерційний директор компанії "Яндекс".