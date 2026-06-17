Був на дні народження Путіна: у РФ арештували "недоторканого" кримінальника-олігарха, — росЗМІ
У Російській Федерації затримали олігарха з кримінальним минулим Іллю Трабера, який є другом президента РФ Володимира Путіна з часів Санкт-Петербургу. Затриманий раніше не раз вітав Путіна з днем народження та особисто відвідував президентську резиденцію. При цьому він дотичний до справи про замовне убивство у Виборзі, яке здійснив снайпер, та до усіх північних портів РФ.
Джерела медіа поки не знають, у якій справі затримали Іллю Трабера, написало росЗМІ Meduza з посиланням на "Фонтанку". При цьому пояснюється, що ідеться про росіянина з тривалим кримінальним минулим, який під час розвалу СРСР був відомий як підпільний торговець антикваріатом. Починаючи з 90-х років Трабер взяв під контроль усі північно-західні порти РФ. Розслідувачі його називали кримінальним авторитетом, зауважуючи, що це був єдиний кримінальний, дружбу з яким відкрито визнавав Володимир Путін. Серед іншого, фігурант особисто вітав російського президента з днем народження, ідеться у матеріалах росЗМІ.
Медіа з посиланням на власні джерела написали, що російські правоохоронці провели обшуки у маєтку Трабера у Ленінградській області та у його офісі. Інші деталі справи поки не відомі. Також немає фото з кадрами обшуку та затримання. Медіа зауважили, що кримінальний контролював Петербурзький нафтовий термінал, найбільшого у Балтійському регіоні. Не відомо, чи є якийсь зв'язок з ударами дронів ЗСУ по вказаному стратегічному об'єкту РФ, які відбулись у червні 2026 року під час міжнародного форуму ПМЕФ-2026.
Затримання у РФ — що відомо про Трабера
Ілля Трабер на прізвисько "Антиквар" — колишній російський підводник, який спершу займався антикваріатом, а потім взяв участь у розкраданні власності у російських портах, розповіли "Важные истории". За підтримки тодішнього мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака і його тодішнього помічника Володимира Путіна фігурант отримав портову інфраструктуру Петербурга разом з логістикою, об'єктами на березі Балтійського моря та нафтогазовими об'єктами. Згідно з даними розслідувачів, Траберу належить Петербурзька паливна компанія, морський порт Петербурга, сервіс заправки літаків в аеропорту "Пулково". Також він дотичний до портів в Усть-Лузі та Приморську.
Тим часом Іспанія оголосила Трабера у міжнародний розшук за участь у Малишевському організованому злочинному угрупованні: ішлося про справу "російської мафії" та "петербурзької пральні". Колишній охоронець махінатора заявив, що Путін особисто ходив до "Антиквара" за порадами. Під час російсько-української війни кримінальний створив благодійний фонд допомоги військовим ЗС РФ, який зібрав 46 млн руб у 2025 році (1,3 млн грн за курсом НБУ).
Низка росЗМІ розповіли про кримінальне минуле Іллі Трабера, про затримання якого стало відомо 17 червня. При цьому медіа посилається на власні розслідування, на джерела і також на далі анонімного каналу "ВЧК-ОГПУ", у якому пишуть про різні інциденти з силовиками РФ. Серед іншого, припускають, що затримання може бути пов'язане з убивством муніципального депутата та підприємця Олександра Петрова, яке відбулось у Виборгу. Петров був "правою рукою" Трабера. У 2020 році чоловік спробував втекти з РФ та почав продавати активи. Після цього стався замах і він загинув від пострілу снайпера. Слідство, ймовірно, вирішило арештувати Трабера, і також його помічника Володимира Даниленка, саме за цією справою, написало росЗМІ.
Зазначимо, у травні медіа писали про черговий інцидент у РФ, пов'язаний з Кремлем. Зокрема, стало відомо про смерть чиновника, який наказав забивати худобу у Сибіру та на Поволжі.
Нагадуємо, 27 квітня раптово помер топменеджер РФ, який керував компанією "Яндекс": медіа порахували, скільки таких менеджерів загинуло за чотири роки війни в Україні.