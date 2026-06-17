Був на дні народження Путіна: у РФ арештували "недоторканого" кримінальника-олігарха, — росЗМІ

У Російській Федерації затримали олігарха з кримінальним минулим Іллю Трабера, який є другом президента РФ Володимира Путіна з часів Санкт-Петербургу. Затриманий раніше не раз вітав Путіна з днем народження та особисто відвідував президентську резиденцію. При цьому він дотичний до справи про замовне убивство у Виборзі, яке здійснив снайпер, та до усіх північних портів РФ.

Джерела медіа поки не знають, у якій справі затримали Іллю Трабера, написало росЗМІ Meduza з посиланням на "Фонтанку". При цьому пояснюється, що ідеться про росіянина з тривалим кримінальним минулим, який під час розвалу СРСР був відомий як підпільний торговець антикваріатом. Починаючи з 90-х років Трабер взяв під контроль усі північно-західні порти РФ. Розслідувачі його називали кримінальним авторитетом, зауважуючи, що це був єдиний кримінальний, дружбу з яким відкрито визнавав Володимир Путін. Серед іншого, фігурант особисто вітав російського президента з днем народження, ідеться у матеріалах росЗМІ.

Відео дня

Медіа з посиланням на власні джерела написали, що російські правоохоронці провели обшуки у маєтку Трабера у Ленінградській області та у його офісі. Інші деталі справи поки не відомі. Також немає фото з кадрами обшуку та затримання. Медіа зауважили, що кримінальний контролював Петербурзький нафтовий термінал, найбільшого у Балтійському регіоні. Не відомо, чи є якийсь зв'язок з ударами дронів ЗСУ по вказаному стратегічному об'єкту РФ, які відбулись у червні 2026 року під час міжнародного форуму ПМЕФ-2026.

Затримання у РФ — що відомо про Трабера

Ілля Трабер на прізвисько "Антиквар" — колишній російський підводник, який спершу займався антикваріатом, а потім взяв участь у розкраданні власності у російських портах, розповіли "Важные истории". За підтримки тодішнього мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака і його тодішнього помічника Володимира Путіна фігурант отримав портову інфраструктуру Петербурга разом з логістикою, об'єктами на березі Балтійського моря та нафтогазовими об'єктами. Згідно з даними розслідувачів, Траберу належить Петербурзька паливна компанія, морський порт Петербурга, сервіс заправки літаків в аеропорту "Пулково". Також він дотичний до портів в Усть-Лузі та Приморську.

Затримання у РФ — зв'язки Трабера з Путіним у 1990 роки Фото: Сайт Putinism

Тим часом Іспанія оголосила Трабера у міжнародний розшук за участь у Малишевському організованому злочинному угрупованні: ішлося про справу "російської мафії" та "петербурзької пральні". Колишній охоронець махінатора заявив, що Путін особисто ходив до "Антиквара" за порадами. Під час російсько-української війни кримінальний створив благодійний фонд допомоги військовим ЗС РФ, який зібрав 46 млн руб у 2025 році (1,3 млн грн за курсом НБУ).

Затримання у РФ — Трабер під час візиту до військового ЗС РФ Фото: Важные истории

Низка росЗМІ розповіли про кримінальне минуле Іллі Трабера, про затримання якого стало відомо 17 червня. При цьому медіа посилається на власні розслідування, на джерела і також на далі анонімного каналу "ВЧК-ОГПУ", у якому пишуть про різні інциденти з силовиками РФ. Серед іншого, припускають, що затримання може бути пов'язане з убивством муніципального депутата та підприємця Олександра Петрова, яке відбулось у Виборгу. Петров був "правою рукою" Трабера. У 2020 році чоловік спробував втекти з РФ та почав продавати активи. Після цього стався замах і він загинув від пострілу снайпера. Слідство, ймовірно, вирішило арештувати Трабера, і також його помічника Володимира Даниленка, саме за цією справою, написало росЗМІ.

Зазначимо, у травні медіа писали про черговий інцидент у РФ, пов'язаний з Кремлем. Зокрема, стало відомо про смерть чиновника, який наказав забивати худобу у Сибіру та на Поволжі.

Нагадуємо, 27 квітня раптово помер топменеджер РФ, який керував компанією "Яндекс": медіа порахували, скільки таких менеджерів загинуло за чотири роки війни в Україні.