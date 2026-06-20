"Мы знаем о каждом заводе": Зеленский предостерег Лукашенко от участия в войне РФ (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения отдельно упомянул о втягивании Беларуси в войну России. Глава государства пояснил, что Вооруженные силы знают о четырех ретрансляторах, расположенных на белорусской территории, которые помогают дронам-камикадзе "Шахед" наносить удары по северным областям Украины. Какое предупреждение постарался донести Зеленский до президента Беларуси Александра Лукашенко?

Четыре ретранслятора Вооруженных сил Российской Федерации установлены в Гомельской и Брестской областях, заявил президент Украины в вечернем обращении. Именно эти ретрансляторы отвечают за атаки российских "Шахедов" на Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области. Кроме того, Беларусь в 13 раз увеличила поставки топлива в РФ, а это усиливает российскую военную машину и мешает завершить войну, уточнил Зеленский. Глава государства также напомнил о белорусских предприятиях, причастных к производству оружия для ВС РФ, и призвал Александра Лукашенко воплотить в жизнь то, о чем тот говорит в неформальных беседах.

Відео дня

"У Беларуси есть время, чтобы демонтировать это оборудование [ретрансляторы]. Также мы знаем о каждом заводе в Беларуси, который работает на Россию. Втягивание Беларуси в войну. Украина не хочет этого, и мы фактически предупредили руководство Беларуси, которое влияет на соответствующие события", — предупредил Зеленский.

Президент Украины пояснил, что имеются данные о белорусских предприятиях, производящих оружие для ВС РФ, бронетехнику, ракетные системы, а также о заводах, поставляющих топливо. Зеленский подчеркнул, что белорусские власти должны наконец-то предпринять реальные шаги, которые действительно покажут, что они не втягиваются в войну.

"Беларуси следует предпринимать те шаги, о которых говорит её фактическое руководство по неофициальным каналам, чтобы мы в Украине действительно видели, что Беларусь действительно против этой войны. Эту войну нужно заканчивать, нужен мир", — подытожил он.

Нападение со стороны Беларуси — подробности

Отметим, что в июне президент Зеленский уже обращался к Беларуси с предупреждением. Глава государства заявил президенту Беларуси Александру Лукашенко, что знает о давлении на него со стороны РФ, и предупредил, что Украина готова нанести упреждающий удар. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что у ВСУ есть список из 500 приоритетных объектов на белорусской территории, которые могут стать целями для украинских средств поражения. 19 июня на пресс-конференции с президентом Гондураса глава украинского государства заявил, что дает Лукашенко неделю на демонтаж ретрансляторов: 20 июня истек первый день ультиматума.

Информация о новой активности войск РФ на северной границе появилась весной 2026 года. Зеленский, сославшись на данные разведки, заявил, что ожидает нового нападения со стороны Беларуси, как это было в 2022 году. При этом аналитики уточняли, что не видят крупных вооружённых формирований на территории страны, но речь шла о другом типе угроз: о военной технике ВС РФ, которая будет помогать россиянам наносить удары по украинцам.

Напоминаем, что 17 июня российские СМИ заявили, что Украина якобы намеренно атаковала автобус с белорусскими детьми. Позже разведка обнародовала доказательства того, что ВСУ не причастны к "преступлению", которое им вменяют, и уточнила, что такие заявления Кремля должны подтолкнуть Лукашенко к участию в войне.