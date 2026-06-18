Нападение на автобус в Брянской области: СБУ обнародовала документ, опровергающий версию Кремля

Служба безопасности Украины сообщила, что перехватила российский документ, в котором отрицается присутствие украинских беспилотников в районе инцидента с автобусом, перевозившим граждан Беларуси в Брянской области РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В спецслужбе заявили, что речь идет об информационной справке мониторингового центра государственного учреждения Брянской области "Безопасный регион", полученной в ходе контрразведывательных мероприятий.

Согласно обнародованным материалам, в справке указано, что на момент поступления сообщения об инциденте "фиксации пролетов БПЛА в Почепском районе не было". Также в документе указано, что дежурный радиолокационного батальона в Супонево "не подтверждает фиксацию в месте инцидента".

Информационная справка Фото: СБУ

Кроме того, как следует из текста документа, дежурный 32-й дивизии также не подтвердил полеты беспилотных летательных аппаратов в районе происшествия. В справке указано, что "средства поражения противника в месте инцидента не фиксировались".

Відео дня

В СБУ заявили, что эти данные ставят под сомнение обвинения в адрес Украины в нанесении удара по автобусу с белорусскими гражданами. В то же время независимо подтвердить подлинность обнародованного документа пока невозможно.

В спецслужбе также подчеркнули, что Украина и Силы безопасности и обороны действуют в соответствии с законами и обычаями войны и наносят удары исключительно по законным военным целям.

Что предшествовало

Ранее российские власти заявили, что 17 июня украинский беспилотник якобы атаковал автобус с гражданами Беларуси на трассе А-240 в Брянской области. По версии российской стороны, погибла женщина, ещё шесть человек, в том числе дети, получили ранения.

После этого Генеральный штаб ВСУ опроверг обвинения и заявил, что Силы обороны Украины не применяли беспилотники против целей в Брянской области в указанное время. В украинском командовании назвали сообщение об атаке "очередной информационной провокацией Кремля".

В то же время в российских сообщениях журналисты обратили внимание на ряд несоответствий. В частности, разные источники по-разному описывали автобус и пассажиров, а на обнародованных фотографиях не было видно признаков масштабного поражения беспилотником. Также сообщалось, что место происшествия находится примерно в 54 километрах от украинской границы.

Отметим, что в мае российские власти уже обвиняли Украину в нанесении удара по Старобельску в оккупированной Луганской области. Тогда Минобороны РФ и Владимир Путин заявили об атаке на учебное заведение. В свою очередь, Генштаб ВСУ сообщил, что целью был учебный центр операторов БПЛА "Рубикон".