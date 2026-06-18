Удар по автобусу в Брянській області: СБУ показала документ, який руйнує версію Кремля

Служба безпеки України повідомила, що перехопила російський документ, у якому заперечується присутність українських безпілотників у районі інциденту з автобусом, що перевозив громадян Білорусі в Брянській області РФ.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

У спецслужбі заявили, що йдеться про інформаційну довідку моніторингового центру державної установи Брянської області “Безпечний регіон”, яку отримали під час контррозвідувальних заходів.

Згідно з оприлюдненими матеріалами, у довідці зазначено, що на момент надходження повідомлення про інцидент “фіксації прольотів БПЛА в Почепському районі не було”. Також у документі вказано, що черговий радіолокаційного батальйону в Супоневому “фіксацію в місці інциденту не підтверджує”.

Інформаційна довідка Фото: СБУ

Крім того, як випливає з тексту документа, черговий 32-ї дивізії також не підтвердив польоти безпілотних літальних апаратів у районі події. У довідці зазначено, що “засоби ураження противника в місці інциденту не фіксувалися”.

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У СБУ заявили, що ці дані ставлять під сумнів звинувачення України в ударі по автобусу з білоруськими громадянами. Водночас незалежно підтвердити справжність оприлюдненого документа наразі неможливо.

У спецслужбі також наголосили, що Україна та Сили безпеки і оборони діють відповідно до законів і звичаїв війни та завдають ударів лише по законних воєнних цілях.

Що передувало

Раніше російська влада заявила, що 17 червня український безпілотник нібито атакував автобус із громадянами Білорусі на трасі А-240 у Брянській області. За версією російської сторони, загинула жінка, ще шестеро людей, серед яких діти, зазнали поранень.

Після цього Генеральний штаб ЗСУ спростував звинувачення та заявив, що Сили оборони України не застосовували безпілотники по цілях у Брянській області в зазначений час. В українському командуванні назвали повідомлення про атаку “черговою інформаційною провокацією Кремля”.

Водночас у російських повідомленнях журналісти звернули увагу на низку неузгодженостей. Зокрема, різні джерела по-різному описували автобус та пасажирів, а на оприлюднених фото не було видно ознак масштабного ураження безпілотником. Також повідомлялося, що місце інциденту розташоване приблизно за 54 кілометри від українського кордону.

Зазначимо, що у травні російська влада вже звинувачувала Україну в ударі по Старобільську на окупованій Луганщині. Тоді Міноборони РФ і Володимир Путін заявили про атаку на навчальний заклад. Натомість Генштаб ЗСУ повідомив, що ціллю був навчальний центр операторів БПЛА “Рубікон”.