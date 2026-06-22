В Кремле ответили на ультиматум Зеленского Беларуси: подрыв ретрансляторов и Лукашенко

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказался по поводу ультиматума, который Беларусь получила от Украины в связи с работой ретрансляторов во время атак "Шахедов" на северные украинские области. При этом в Украине рассказали о других непубличных обращениях к лидеру Беларуси Александру Лукашенко, а ретрансляторы уже тайно взрывались.

Российский диктатор Владимир Путин в ближайшее время встретится с самопровозглашённым президентом Беларуси Александром Лукашенко и обсудит украинский ультиматум, заявил Песков во время брифинга для российских СМИ. Среди тезисов, опубликованных в Telegram-канале российского информационного агентства ТАСС, есть жалобы на недопустимость вмешательства в решения соседних государств и заверения в том, что Беларусь сама справится с проблемой.

Песков заявил, что ультиматум Зеленского является "агрессивным" и что недопустимо вмешиваться в жизнь других государств. После этого прозвучал анонс встречи Путина и Лукашенко и фраза о том, что Минск "сам способен обеспечить свой суверенитет".

Відео дня

В ходе брифинга Песков затронул и другие темы, волнующие россиян. Одна из них — перекрытие логистики в оккупированном Крыму. По словам пресс-секретаря Кремля, Украина действует "варварски", нанося удары по бензовозам, которые везут топливо на оккупированный полуостров и для ВС РФ. Чиновник заверил, что "работа ведется".

Ультиматум Зеленского — Песков о Беларуси, 22 июня Фото: Скриншот

Ультиматум Зеленского — подробности

Выступление Пескова состоялось 22 июня, через три дня после ультиматума Зеленского, который потребовал от Лукашенко демонтировать ретрансляторы ВС РФ. В то же время в анонимном Telegram-канале представителя Сил обороны "Николаевского Ваньки" появилось сообщение о ретрансляторах, о которых говорится в ультиматуме. В сообщении указано, что Украина уже принимала собственные непубличные меры и обезвреживала российскую технику, которая отвечает за наведение "Шахедов" на цели в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. "Ваньок" написал, что оборудование уже один раз "было тихо уничтожено": детали спецоперации не раскрывались. Кроме того, имеется ориентировочная оценка военного потенциала Беларуси. Выяснилось, что на территории этого государства остались несколько инструкторов ВС РФ, а остальные российские войска почти полностью выведены.

Ультиматум Зеленского — "Ваньок" о ретрансляторах в Беларуси, 22 июня Фото: Скриншот

Силы обороны официально не подтвердили первый закрытый удар по технике РФ в Беларуси.

21 июня Зеленский вновь высказался по поводу ультиматума. В интервью ТСН президент заявил, что он обращался к Лукашенко в частном порядке, но реакции не последовало, поэтому сегодня он публично заявляет о ретрансляторах и требует их демонтировать.

"Если он не снимет, мы снимем, и это произойдет через неделю. Либо они, либо мы", — прозвучало во время интервью.

Отметим, что ультиматум Зеленского в адрес Лукашенко был озвучен 19 июня. Глава украинского государства предупредил, что Беларусь должна демонтировать ретрансляторы, которые помогают "шахидам" РФ атаковать север области. После этого аналогичные сообщения прозвучали 20 июня: в вечернем обращении Зеленский сказал, что Украина знает о четырёх ретрансляторах, а также о топливе с белорусских НПЗ, продажи которого в РФ выросли в 13 раз, и о предприятиях ВПК, которые производят компоненты для российского оружия. Заявление прозвучало в первый день срока ультиматума, который истекает в пятницу, 26 июня. Отметим, что личной реакции Лукашенко пока не последовало.

Напоминаем, что 16 июня Лукашенко в интервью арабскому телеканалу принес извинения Зеленскому и заявил о втягивании в войну. Перед этим появилось заявление командира СБС Роберта Бровди, который сообщил, сколько стратегических военных объектов Беларуси находится у него на прицеле.