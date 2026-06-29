"Не вызывает паники": Путин рассказал, как Лукашенко отреагировал на ультиматум Зеленского

Российский диктатор Владимир Путин частично раскрыл подробности своих переговоров с самопровозглашённым лидером Беларуси Александром Лукашенко, состоявшихся на днях.

Путин, в частности, напомнил о недавнем ультиматуме, выдвинутом президентом Украины Владимиром Зеленским в отношении ретрансляторов для российских беспилотников. Об этом российский диктатор заговорил во время интервью журналисту "Вестей", которое было обнародовано 28 июня.

По словам Путина, они с Лукашенко не обсуждали "подробно" заявления официального Киева, адресованные белорусскому руководству. Однако, как отметил глава Кремля, у белорусского лидера якобы "нет паники" по этому поводу.

"Ну, это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно", — подчеркнул Путин.

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При этом российский диктатор считает, что заявления украинского руководства, которые некоторые расценивают как "попытку втянуть Беларусь в военный конфликт", хотя и не вызывают паники, тем не менее "рассматриваются как повод для серьезной обеспокоенности".

Именно обращение Украины по поводу отключения ретрансляторов на территории Беларуси Путин назвал "грубыми окриками". Стоит напомнить, что вскоре после ультиматума Зеленского Беларусь отключила ретрансляторы для российских дронов на своей территории. Владимир Зеленский заявлял, что они перестали работать там с 22 июня.

Кроме того, Путин добавил, что вместе с Лукашенко они в основном обсуждали "экономические вопросы" во время недавних "неформальных" встреч.

Стоит отметить, что в ходе этого интервью Владимир Путин также говорил о "контактах" между Москвой и Киевом, а также рассказывал о якобы "новых предложениях" Украины по поводу переговоров.

Путин также утверждал, что ВСУ оказались практически в окружении в районе Старого Оскола: оказалось, что это город в Белгородской области РФ.