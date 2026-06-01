Экономика трещит по швам: в России заговорили о завершении войны ради спасения страны

Российский бизнес и часть экономистов считают, что лучшим способом восстановить экономический рост является завершение войны против Украины. На фоне замедления экономики президент РФ Владимир Путин открывает пятый за время полномасштабной войны Петербургский международный экономический форум.

Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, российская экономика объемом около 3 триллионов долларов резко замедлилась: рост в прошлом году составил около 1% против 4,9% в 2024 году, а в первом квартале 2026 года экономика сократилась на 0,2%. Чиновники объясняют это высокими процентными ставками, западными санкциями и укреплением рубля.

Reuters отмечает, что удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, предприятиям по производству удобрений и портам повлияли на значительную часть экономики РФ. По оценке агентства, пострадала примерно четверть нефтеперерабатывающих мощностей страны.

Путин поручил чиновникам искать пути восстановления экономического роста. В то же время представители бизнеса считают, что главным условием для этого является завершение войны.

"Подъем и энтузиазм на российском фондовом рынке после каждой позитивной новости о мирных переговорах по Украине показывают, каким должен быть настоящий ответ", — сказал Reuters высокопоставленный руководитель корпорации на условиях анонимности.

По данным Кремля, переговоры по урегулированию войны, которые начались в феврале прошлого года, пока приостановлены. Из-за этого остаются замороженными потенциальные американские инвестиции в российскую экономику и возможное смягчение санкций, что усиливает пессимизм среди бизнеса.

Бывший заместитель председателя Центробанка РФ Олег Вьюгин заявил Reuters, что в нынешних условиях правительство не имеет действенных инструментов для ускорения экономики.

"Правительство по сути ничего не может предложить для возобновления роста", — сказал он.

Критику в адрес экономической политики также высказал депутат Госдумы от КПРФ Ренат Сулейменов.

"О каком развитии, инвестициях и капитальных затратах может идти речь? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской ценности", — заявил он.

В Reuters пришли к выводу, что без ослабления санкций и внешнего импульса российская экономика рискует войти в длительный период стагнации. По словам руководителя центра финансового анализа Сбербанка РФ Михаила Матовникова, такого толчка не могут обеспечить ни государственный бюджет, ни банковская система.

