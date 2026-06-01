После ударов украинских дронов: Кремль срочно запретил экспорт авиатоплива

Российское правительство до 30 ноября запретило экспорт авиационного топлива из страны. Ограничения касаются топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах.

Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства, пишет TMT со ссылкой на заявление кабмина.

"Цель принятого решения — обеспечение стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива", — говорится в заявлении.

В то же время запрет не будет распространяться на топливо в технологических емкостях воздушных судов, авиационный керосин, оформленный по таможенным процедурам до вступления в силу ограничений, а также на поставки в рамках межправительственных соглашений.

Новое ограничение ввели после запрета на вывоз бензина, который действует с конца марта. Это произошло на фоне ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. По оценкам Reuters, ко второй половине мая из-за атак в России остановились НПЗ суммарной мощностью 238 тысяч тонн в сутки, что составляет примерно четверть общероссийских мощностей.

В прошлом месяце полностью или частично останавливали производство шесть российских НПЗ, в частности "Нижегороднефтеоргсинтез" компании "Лукойл" и "Киришинефтеоргсинтез" компании "Сургутнефтегаз".

По данным СМИ, на прошлой неделе ситуацию на топливном рынке обсуждали у вице-премьера РФ Александра Новака с участием представителей нефтяных компаний. После совещания нефтяникам рекомендовали сдерживать экспорт нефтепродуктов. Один из собеседников также сообщил, что власти могут дополнительно запретить вывоз из страны дизельного топлива.

Напомним, 17 мая беспилотники атаковали Московский регион России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары по Подмосковью являются справедливым ответом на затягивание войны и российские атаки по украинским городам и общинам.

По словам главы государства, расстояние от украинской границы до целей в Московском регионе превышает 500 километров, несмотря на значительную концентрацию там средств противовоздушной обороны. В то же время в МИД РФ заявили, что объектами атаки якобы были гражданские.

Напомним, российская госкорпорация "Ростех" представила новую зенитную артиллерийскую установку ЗАК-30 "Цитадель", предназначенную для защиты стационарных объектов от беспилотников. В Defense Express предположили, что система может использоваться для прикрытия нефтеперерабатывающих заводов от атак украинских дальнобойных дронов.