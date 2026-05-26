"Панцирь" больше не спасает НПЗ: РФ показала новое оружие против украинских дронов

Российский "Ростех" представил новую зенитную установку ЗАК-30 "Цитадель" для защиты стационарных объектов от дронов. Аналитики предполагают, что система может стать угрозой для украинских дальнобойных БПЛА, которые атакуют российские НПЗ.

Об этом сообщили в Defense Express.

По данным издания, ЗАК-30 "Цитадель" оснащена 30-мм пушкой в стационарной турели и может использовать боеприпасы с управляемым подрывом, начиненные шрапнелью. Также заявлено о высоком уровне автоматизации — от обнаружения до уничтожения цели.

Для наведения комплекс должен использовать радиолокационную и оптико-электронную станции. При этом на обнародованных фото их не видно непосредственно на установке. В Defense Express предполагают, что целеуказание может поступать от других средств ПВО или внешней информационной системы.

Исследователь истории танкостроения и ОПК Андрей Тарасенко заявил, что эффективный радиус действия комплекса составляет 1,2 км. По его словам, одна система будет стоить около 0,6 млрд рублей — от 3,48 до 7,21 млн евро в зависимости от курса. Для защиты одного НПЗ может понадобиться от шести до десяти таких установок.

В Defense Express сравнили "Цитадель" с немецкой системой Skynex, которую используют ВСУ.

"Если все будет работать как надо, то ЗАК-30 может стать серьезной угрозой для украинских дальнобойных дронов", — отметили в издании.

В то же время авторы материала обратили внимание, что эффективность новой российской системы будет зависеть от наличия программируемых боеприпасов и масштабов производства. Сейчас информации о серийном выпуске таких снарядов нет, поэтому неизвестно, как быстро РФ сможет развернуть полноценное использование комплекса.

Напомним, в ночь на 15 мая РФ заявила об одной из самых массовых атак украинских дронов за все время войны. По данным Минобороны РФ, над территорией страны и оккупированным Крымом якобы зафиксировали 355 беспилотников.

Под удар попали Рязанская, Белгородская области и Краснодарский край. В Рязани сообщали о пожаре на НПЗ, а в Ейске — о взрывах вблизи военного аэродрома. Также местные власти заявляли о повреждении жилых домов и работе ПВО.

После атак украинских дронов в РФ неоднократно сообщали о перебоях в работе нефтеперерабатывающих заводов. Под удары попадали предприятия в центральных регионах страны, из-за чего часть мощностей приходилось временно останавливать.