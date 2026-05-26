"Панцир" більше не рятує НПЗ: РФ показала нову зброю проти українських дронів

Російський "Ростех" представив нову зенітну установку ЗАК-30 "Цитадель" для захисту стаціонарних об’єктів від дронів. Аналітики припускають, що система може стати загрозою для українських далекобійних БПЛА, які атакують російські НПЗ.

Про це повідомили у Defense Express.

За даними видання, ЗАК-30 “Цитадель” оснащена 30-мм гарматою у стаціонарній турелі та може використовувати боєприпаси з керованим підривом, начинені шрапнеллю. Також заявлено про високий рівень автоматизації — від виявлення до знищення цілі.

Для наведення комплекс має використовувати радіолокаційну та оптико-електронну станції. Водночас на оприлюднених фото їх не видно безпосередньо на установці. У Defense Express припускають, що цілевказання може надходити від інших засобів ППО або зовнішньої інформаційної системи.

Дослідник історії танкобудування та ОПК Андрій Тарасенко заявив, що ефективний радіус дії комплексу становить 1,2 км. За його словами, одна система коштуватиме близько 0,6 млрд рублів — від 3,48 до 7,21 млн євро залежно від курсу. Для захисту одного НПЗ може знадобитися від шести до десяти таких установок.

У Defense Express порівняли “Цитадель” із німецькою системою Skynex, яку використовують ЗСУ.

“Якщо все буде працювати як треба, то ЗАК-30 може стати серйозною загрозою для українських далекобійних дронів”, — зазначили у виданні.

Водночас автори матеріалу звернули увагу, що ефективність нової російської системи залежатиме від наявності програмованих боєприпасів та масштабів виробництва. Наразі інформації про серійний випуск таких снарядів немає, тому невідомо, як швидко РФ зможе розгорнути повноцінне використання комплексу.

Нагадаємо, у ніч на 15 травня РФ заявила про одну з наймасовіших атак українських дронів за весь час війни. За даними Міноборони РФ, над територією країни та окупованим Кримом нібито зафіксували 355 безпілотників.

Під удар потрапили Рязанська, Бєлгородська області та Краснодарський край. У Рязані повідомляли про пожежу на НПЗ, а в Єйську — про вибухи поблизу військового аеродрому. Також місцева влада заявляла про пошкодження житлових будинків і роботу ППО.

Після атак українських дронів у РФ неодноразово повідомляли про перебої в роботі нафтопереробних заводів. Під удари потрапляли підприємства у центральних регіонах країни, через що частину потужностей доводилося тимчасово зупиняти.